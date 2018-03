EA responde a Basagoiti que "los únicos" que dan alas a ETA son los que "están negando el derecho a decidir"

19/07/2008 - 18:24

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Joseba Azkarraga, señaló hoy que "los únicos que están dando alas a ETA son los que están negando el derecho de la sociedad vasca a decidir libremente su futuro".

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Los que están alimentando el mensaje victimista de los que se mueven alrededor de ETA son aquellos que precisamente están trasladando con sus actuaciones que este pueblo no tiene la capacidad política y jurídica para decidir libremente su futuro", aseveró.

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Azkarraga respondió así al presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, quien advirtió ayer al lehendakari, Juan José Ibarretxe, de que su apuesta por el "victimismo" tras la suspensión de la consulta, puede suponer más votos para el PNV, pero ETA "la traducirá en bombas y atentados".

El dirigente abertzale recordó a Basagoiti que José María Aznar, cuando ocupó sus responsabilidades de Gobierno, "negoció políticamente con ETA, lo mismo que ha estado negociando Zapatero, los mismos que se están negando, unos y otros, a negociar con el Gobierno vasco".

Por otra parte, el también consejero de Justicia pidió que se "deje en paz" al preso de ETA Iñaki de Juana, ya que, según dijo, "cada vez que hablamos de De Juana creamos un icono". "Es un delincuente que ha cumplido su condena y que va a salir en libertad en unos días. Ya basta de hacer política partidista y de intentar demostrar ante la sociedad que unos u otros son más duros contra el terrorismo", agregó.

"De Juana ya ha cumplido su condena y ojalá no vuelva a cometer algún delito más, pero no es de recibo este tipo de persecución mediática de este hombre, desde mi punto de vista despreciable por los delitos cometidos, pero eso no me obliga a defender las posiciones del PP o PSE-EE", concluyó.