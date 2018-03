El hombre que aseguró haber recibido una paliza de unos policías en Usera denunciará su caso el martes ante la Fiscalía

19/07/2008 - 18:37

Renzo Pirca Martínez, un peruano nacionalizado y vecino de Usera, que aseguró que había recibido una brutal paliza el pasado 8 de mayo de manos de cuatro policías nacionales, denunciará su caso en la Fiscalía General del Estado el próximo martes, 22 de julio, a las 12.00 horas, según informó hoy el Sindicato Obrero Inmigrante.

Pirca denunció públicamente el pasado 30 de mayo que los cuatro agentes se presentaron en su casa a primera hora de la mañana del 8 de mayo y, sin causa aparente, la emprendieron a golpes contra él.

Los hechos, documentados con fotografías que muestran sus heridas y el estado en el que quedó el apartamento tras el oscuro episodio, son respaldados por el Sindicato Obrero Inmigrante, que denunciará la semana que viene el caso ante la Fiscalía General.

Según explicó Renzo en declaraciones a Europa Press, cuatro agentes de Policía Nacional llamaron a su puerta el pasado 11 de mayo hacia las 08.30 horas y le exigieron que abriese, por lo que él se levantó y les hizo pasar.

Sin explicación, los agentes le pidieron todo tipo de documentación que él no poseía, por lo que le informaron de que estaba detenido. En ese momento, Renzo decidió llamar a su abogado para informarle de lo que estaba sucediendo en su casa, pero en cuanto se dio la vuelta para dirigirse al teléfono los policías se abalanzaron sobre él y comenzaron a propinarle porrazos y puñetazos en todo el cuerpo, según relató.

En un momento de la paliza, Renzo dejó de ver por el ojo izquierdo. Los agentes se detuvieron y uno de ellos, según el testimonio de la víctima, sacó su arma reglamentaria y le espetó: "No te muevas o te mando en un cajón a tu país". Después, volvieron a agredirle, le esposaron y le condujeron al salón.

Una vez allí, uno de los agentes se acercó a su oído y le susurró: "No sabes con quién te has metido". Esta afirmación es lo que ha hecho pensar a Renzo que la agresión tenga algo que ver con su ex pareja, una mujer que, asegura, le abandonó por otro hombre llevándose todo el dinero que tenían ahorrado para su boda.

Los agentes le llevaron a un centro de salud cercano donde recibió tratamiento para las heridas producidas por la agresión, entre ellas una gran brecha en la cabeza. El médico le entregó un parte de lesiones y le derivó al Hospital 12 de Octubre, ya que la contusión del ojo era tan grave que si no le operaban podía perderlo.

EL PARTE DE LESIONES DEPSAPARECIÓ

Mientras le operaban y se recuperaba, el parte de lesiones que le habían hecho en el ambulatorio desapareció, aunque Renzo asegura que fue alguno de los agentes que le custodiaba quien se lo quitó. La víctima estuvo custodiada durante su estancia en el centro sanitario por lo que pudo escuchar cómo los policías hablaban entre ellos y decían cosas como "Esta gentuza, de aquí a Barajas y de Barajas a su país". Aunque otros agentes "más sensibles" afirmaban que sus compañeros "se habían pasado tres pueblos".

El 14 de mayo Renzo recibió el alta médica aunque aún no se encontraba bien porque "los agentes presionaron al médico". Desde el Hospital le llevaron directamente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid., "descalzo" tal y como presuntamente le habían sacado de su casa, donde no fue capaz de hablar porque "tenía la cara paralizada y aún estaba aturdido".

Los cuatro policías de la Comisaría de Usera implicados en los hechos presentaron a su vez partes de lesiones asegurando que fue Renzo quien les agredió a ellos. Por su parte, Renzo ha aportado fotos en las que se puede apreciar cómo su ropa y su habitación quedaron totalmente ensangrentadas y su cara desfigurada.

Ahora Renzo denuncia también que la policía le entregó el pasado 4 de junio, a las 17.00 horas, la citación para la visita al médico forense, pero cuando leyó la hora descubrió que la fecha ya había pasado, ya que se le citaba esa misma mañana de 9.30 a 11.00 horas, según su relato.

Asimismo, pide a la Fiscalía que se investigue el paradero del parte de lesiones desaparecido y se consiga una nueva copia; que se depuren responsabilidades entre los policías y los responsables de la comisaría de Usera; y que se tomen medidas para que los agentes que presuntamente le agredieron "no puedan repetir estas bárbaras acciones con otros ciudadanos".

Renzo instó a la Fiscalía a que se esclarezcan las acusaciones que se vertieron sobre su persona en referencia a un presunto delito de violencia de género. "En el auto aparecen múltiples mentiras que se esclarecerán en su momento sobre un supuesto maltrato a mi ex compañera los cuales no son ciertos como declaro en las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado 182/2008 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid con fecha 20 de mayo de 2008", afirma en el escrito dirigido a la Fiscalía.

El abogado de Renzo y el Sindicato Obrero Inmigrante, al que pertenece, han trabajado conjuntamente en una denuncia contra los cuatro agentes por esta agresión que presentarán públicamente la semana que viene ante la Fiscalía General.