Azkarraga advierte de que el Gobierno vasco "no va a esperar de brazos cruzados" a la decisión del Constitucional

19/07/2008 - 18:38

El secretario general de EA, Joseba Azkarraga, aludió hoy al buzoneo masivo que el Gobierno vasco ha comenzado a realizar con las preguntas de la consulta que pensaba realizar el próximo 25 de octubre y que está suspendida por el Tribunal Constitucional, para advertir de que el tripartito "no va a esperar de brazos cruzados a la decisión del Tribunal Constitucional".

"No estamos hablando a humo de pajas cuando decimos que nuestro gobierno se ha reservado la adopción de iniciativas legales, sociales y políticas si el Constitucional no resuelve antes del 15 de septiembre el recurso presentado", aseveró.

En rueda de prensa en Bilbao, Azkarraga anunció que el Ejecutivo vasco responderá "con absoluta serenidad" desde la iniciativa política, también desde la respuesta jurídica, porque no va a renunciar a defender su "verdad".

"Diga lo que diga el Gobierno español y el Tribunal Constitucional, creemos que tenemos la razón jurídica y política. A Zapatero sólo le mueve el interés partidario. Está renunciando a encarar, a través de la vía del diálogo, la solución al conflicto político vasco", criticó.

Tras señalar que "quien tiene miedo a la decisión de la sociedad vasca es que tiene miedo a la democracia", indicó que el camino abierto por el tripartito "es imparable" y terminará con una consulta a la sociedad vasca "porque nadie va a decidir por nosotros".

"Están hablando de choque de soberanías, pero seremos los propios vascos los que tomemos las decisiones sobre nuestro futuro, y nadie va a hablar por nosotros, ni ETA ni Zapatero, hablaran los hombres y mujeres de este pueblo, y reclamamos tener derecho a decidir y convivir en libertad", insistió.

Asimismo, afirmó que el Gobierno vasco responderá en todas las instancias "que sean necesarias" para defender su "verdad jurídica" y defenderá políticamente la posición de los partidos del tripartito. "Estamos ante un comportamiento no estrictamente jurídico y detrás de eso se está escondiendo Zapatero, por lo que la respuesta será política a Zapatero y al Partido Socialista", dijo.

SUPREMO

Respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de habilitar el mes de agosto para decidir sobre el recurso del Gobierno central a la Ley de la consulta, la consideró "muy positiva" pero se mostró "preocupado" por lo que ello pueda suponer como "exceso de trabajo para la salud de quienes, hasta el momento, trabajar no es su punto fuerte".

"No hay mal que por bien no venga y si esto supone que les entra el hábito de trabajar y de resolver todos los recurso que llevan años durmiendo el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional, bienvenido sea que, cuando menos, trabajen en el mes de agosto, ya que no lo hacen el resto de meses del año", manifestó.

En este sentido, destacó el "tiempo" que ha tenido el Constitucional para decidir sobre la solicitud de amparo presentada por el lehendakari "y no han decidido absolutamente nada, o los días que ha tenido el Tribunal Supremo para tratar los temas de la ilegalización".

"La falta de diligencia y de una justicia ágil y rápida que han venido demostrando a lo largo del tiempo, ahora les entran las prisas y hacen mes hábil a agosto. Para nosotros es muy positivo, pero preocupa mucho que ese exceso de trabajo que van a tener les pueda repercutir porque no están acostumbrados a trabajar", indicó.