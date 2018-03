UNIA.- En 2009 habrá un acuerdo en Copenhague que sustituya al protocolo de Kyoto, según un experto

El ex presidente de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) Ernesto Rodríguez Camino, que participó en el curso 'El cambio climático: aspectos específicos en la península ibérica y cuenca mediterránea' que organiza esta semana la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede Antonio Machado en Baeza (Jaén), afirmó hoy que, en materia de emisiones, a finales de 2009 "en Copenhague tiene que haber una acuerdo que sustituya al protocolo de Kyoto".

En rueda de prensa, señaló que, "según cómo sea de ambicioso ese acuerdo", se tendrá "un nivel de calentamiento u otro". Esto tiene relación con las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera fundamentalmente, por lo que destacó que hay "otro tipo de medidas de tipo adaptativo", ya que "habrá algunas consecuencias inevitables, por la inercia del sistema climático".

En este sentido, se refirió a varias conclusiones en torno a estos estudios, como por ejemplo "la evolución de cómo va a incrementarse la temperatura depende en gran medida de lo que los países hagan en materia de emisiones". Esto "depende de los acuerdos políticos", afirmó.

Al hilo de esto último señaló que "el sistema climático, desde que el ser humano lo perturba, hasta que éste reacciones, pueden pasar decenios", e incluso afirmó que "partes de este sistema van a estar evolucionando durante milenios", como por ejemplo "el nivel de los mares", que aumentarán durante milenios.

Por ello, explicó que las medidas de adaptación urgentes son esencialmente "de tipo local" y resultan "más fáciles de implementar", puesto que las decisiones se toman "a nivel local".

Una de estas estrategias, por ejemplo, sería "tomar medidas para utilizar menos recursos hídricos" en caso de que haya escasez, como "el ahorro, el uso más eficiente del agua o tener mayor capacidad de almacenaje para gestionar razonablemente el agua". También destacó que "ante un aumento de la temperatura" se podrían hacer "cambios en los usos agrícolas" para cultivar productos que se adapten mejor.

MODELOS CLIMÁTICOS

El experto ofreció una conferencia sobre el uso de modelos climáticos válidos para "estudiar las proyecciones", tanto globales como regionalizadas, "de la evolución del clima", especificando "qué se está observando del cambio climático", ya que "es algo inequívoco", que ha sido comprobado por expertos de la Naciones Unidas "con los registros de temperaturas".

Dentro de los países, destacó, además, los sectores de población con menos recursos económicos "son más vulnerables", por lo que "la situación no es igual de grave para todo el mundo".

Rodríguez Camino aseguró también que en la actualidad los países se están preparando, y que por ello "lo primero que hay que hacer es estudiar los impactos en los distintos sectores", porque cada uno "tiene diferentes necesidades", por lo que "cada núcleo de actividad tiene que hacer su propia estrategia conociendo las proyecciones que hay de cambio climático".

"Lo que no se puede hacer --exclamó-- es seguir actuando como si no pasase nada". Aunque resaltó también que se están analizando fenómenos naturales como si fuesen consecuencia del efecto climático, que "en realidad no lo son" y sólo responden a "efectos parecidos".