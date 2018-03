Accidente Barajas.- Una cámara de AENA constata que no hubo ninguna explosión en el motor del avión siniestrado

22/08/2008 - 13:28

La grabación extraída de una cámara de AENA instalada en el edificio de Barajas constata que el motor del avión de Spanair con destino Madrid-Las Palmas siniestrado el pasado miércoles en Madrid no sufrió ninguna explosión, y que la deflagración se produjo en el suelo acuciada por las toneladas de la carga de combustible que portaba.

Según expuso hoy a Europa Press el coordinador de AENA en Levante, miembro de la ejecutiva estatal de CCOO en este ámbito y secretario de formación del sindicato, Nacho Knör, puede que el motor izquierdo "se gripase o que alguna pieza saliese despedida dando al empenaje de cola y eso derivara en un giro del avión a la derecha que el piloto no pudiera controlar". No obstante, insistió en que "lo que dicen las cámaras es que no hubo ninguna explosión durante el despegue". Unas hipótesis que, según destacó Knör, "serán las cajas amarillas o negras, como son conocidas, las que lo diluciden".

Knör lamentó "que se estén dando informaciones amarillas y malintencionadas sobre lo que es llanamente un accidente" ya que, apuntó, "se adoptaron todas las medidas de seguridad que se pudieron tomar".

A este respecto, agregó que si el comandante solucionó el fallo detectado en el sistema y consideró que podía volar era porque así era "ya que no se puede olvidar que el piloto siempre es el primer interesado en la seguridad del vehículo que lidera, puesto que va en primera fila del mismo".

El coordinador de AENA en Levante recordó que el transporte aéreo "es el medio más seguro que existe ya que los aviones sufren un examen cada día y otro antes de cada vuelo, aunque casos como éste sean más espectaculares que los que se cobran las carreteras de nuestro país cada día".

En relación a la seguridad de los aeropuertos españoles, el experto apuntó "que aunque ésta siempre se puede mejorar" en España contamos con los medios más modernos del mundo, poniendo como ejemplo las instalaciones de Baleares, "con sistemas abrumadores de control y con una formación continua de sus trabajadores".

"La seguridad es el pan nuestro de cada día", concretó Knör, quien agregó que confundir a la población buscando coincidencias entre una crisis económica como la de Spanair con este accidente "es una canallada y una insensatez que falta el respeto a las 150 víctimas, a sus familiares y a la investigación".

El coordinador de AENA en Levante recordó que en algunos puntos como las islas "vivimos del turismo y no se puede crear un alarmismo que se ciñe a la realidad".