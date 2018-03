Gijón.- El PP presentará un recurso de reposición en el pleno para que se aborden sus alegaciones al plan de vías

22/08/2008 - 13:36

Pardo (PP) señala que el estado "ruinoso" de la Estación de Jovellanos es "más propia de los suburbios de Bombay"

GIJÓN, 22 (EUROPA PRESS)

La Presidenta del Partido Popular en Gijón, Pilar Fernández Pardo, anunció hoy que su partido presentará un recurso de reposición ante el Pleno para que éste aborde las alegaciones que su grupo presentó al Plan Especial de Integración del Ferrocarril en Gijón y que no fueron admitidas.

Pardo, en rueda de prensa, recalcó que su partido votó en contra de la aprobación inicial del Plan Especial ya que la estación intermodal se sacó del proyecto y pasó de ser soterrada a no serlo y "se dejó de hablar de centralidad".

Estos cambios de planes "no concuerdan", según la popular, con el planteamiento inicial en que apuntó se contemplaba el soterramiento total de las vías y la construcción del metrotren, en un acuerdo alcanzado entre el Gobierno Central, la Sociedad Gijón al Norte y el propio Ayuntamiento de Gijón en el año 2001, cuando el ejecutivo nacional dependía del PP.

Además apuntó que todos los proyectos incluidos en este acuerdo contaban con fecha de finalización, entre las que puso de ejemplo la del metrotren, que con estaciones y túnel había estado terminado en 2006. Así, seis años después, afirmó Pilar "sólo nos hemos encontrado estudios, demoras e incumplimientos". Por otro lado el cambio de planteamiento, recalcó Pardo, "vuelve a mantener la división de la ciudad en dos".

Pilar Fernández Pardo indicó que todas estas cuestiones son fruto del "pasotismo político" que muestra el equipo de gobierno que incluso no les importa que estos planes necesarios para la ciudad se prolonguen en el tiempo porque "no importa la fecha, tan sólo que se hagan" pero parece que no hacen nada porque se pongan en marcha.

Otra de las críticas de la popular fue relacionada con el estado de la Estación de Jovellanos, "la principal de la ciudad, que ha sido convertida en un apeadero".

Así la Presidenta del Partido Popular en Gijón la calificó de "más propia de los suburbios de Bombay" ya que presenta un aspecto "deplorable y ruinoso" que "además es la primera impresión que los visitantes se llevan de nuestra ciudad".

Por último Pardo también hizo mención al traslado del Rastro al Parque Inglés y criticó que se trata de "un nuevo proyecto provisional de improvisación que les pilla sin saber donde ubicarlo".

Por ello Pilar Fernández Pardo recordó nuevamente la necesidad de crear un "parque de ocio", cuestión que fue planteada por su partido hace tiempo.