Accidente Barajas.- La Comunidad dice que cuando Barajas activó su plan de emergencias el del 112 "llevaba tiempo activado"

22/08/2008 - 13:51

Según explicó en rueda de prensa, el 112 recibió a las 14:25 y 34 segundos la primera llamada, de un particular, que avisó de que se había caído un avión cerca de la radial 2, y una segunda nueve segundos después, de un conductor que viajaba por la M-50 indicando que había caído un avión en el aeropuerto.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) El consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, afirmó hoy que cuando el aeropuerto de Barajas activó su plan de emergencias, el del servicio 112 regional "llevaba tiempo activado".

"(La dirección del 112) activó el plan de emergencias sin llamar al aeropuerto", afirmó el consejero, e incluso dijo que "cuando Barajas activó su plan (de emergencias), el plan del 112 llevaba tiempo activado".

Preguntado exactamente sobre si Barajas no cumplió el protocolo y llamar al 112, Granados fue contundente: "No, eso quiere decir lo que he dicho. Cuando esté toda la secuencia de llamadas podremos determinar en qué momento, desde el punto de vista técnico, real, podemos entender que Barajas ha activado el plan".