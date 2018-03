Zapatero informó a Rivero que el avión "apuró mucho la pista de despegue"

El presidente de Canarias, Paulino Rivero y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha indicado que él no ha tenido oportunidad de ver el vídeo del accidente de avión sucedido el pasado miércoles en el aeropuerto de Barajas, pero aseguró que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, le ha trasladado en la reunión que han mantenido esta mañana en el Palacio de La Moncloa que la aeronave "apuró al máximo" la pista de despegue.

En rueda de prensa tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, Rivero explicó que, según le trasladó Zapatero, en el vídeo se puede ver que en el segundo despegue "el piloto apura al máximo las posibilidades que da la pista". "Hay una prolongación de seguridad de la pista y parece que el avión no coge la altura que en situaciones de normalidad estamos acostumbrados a ver -explicó--. Un avión a mitad de pista coge altura y aquí necesita más pista para alcanzar esos metros".

Conclusiones de la comisión

Sin embargo, emplazó a esperar a las conclusiones de la comisión encargada de investigar las causas del siniestro y subrayó la necesidad de "no dejarse llevar por sentimientos, emociones ni especulaciones". Rivero mostró su "máxima confianza" en la investigación sobre el accidente aunque reclamó "diligencia" para que los trabajos concluyan "en el menor tiempo posible".

En este sentido, enfatizó que es muy importante contar con "la máxima transparencia" sobre las circunstancias del siniestro y conocer toda la información sobre sus causas. "Tenemos máxima confianza en la comisión internacional encargada de investigar pero a la vez manifestamos nuestra exigencia de transparencia y celeridad", subrayó.

Oficina de atención a las víctimas

El presidente de Canarias quiso además recordar que la aeronave siniestrada contaba con todas las inspecciones técnicas correspondientes y explicó que Aviación Civil tiene constancia de que los equipos técnicos de la compañía Spanair estaban "muy cualificados", por que pidió "la máxima prudencia" antes de "hacer juicios de valor sobre las causas".

Rivero manifestó también su malestar con la actitud de la compañía Spanair en las primeras horas transcurridas tras el siniestro por la "dilación" en hacer pública la lista del pasaje y aseguró que este "descontento" es compartido por el Gobierno. "Hemos estado muy descontentes con la reacción de la compañía en los primeros momentos -reconoció--. No solamente el Gobierno de Canarias, sino que también el presidente del Gobierno me ha trasladado que la compañía no estuvo a la altura".

Algunas lagunas

Así, aunque indicó que la actitud de Spanair "ha ido mejorando" con el tiempo y ahora trabaja de forma conjunta con las administraciones para atender las necesidades de las víctimas, insistió en que en un primer momento "hubo muchas lagunas" y señaló que la compañía "tardó muchas horas" en hacer pública la lista del pasaje que viajaba en el avión.

Esta opinión fue compartida por el alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, quien recordó que ya ayer la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, manifestó su "indignación" por la negativa de la compañía aérea para hacer pública la lista de pasajeros. "Ahora ya se ha corregido y rectificado y están disponibles para todo el proceso", coincidió con el presidente canario.

Funeral en Canarias

Paulino Rivero manifestó además su "compromiso" con las víctimas y sus familiares y anunció que, para responder a todas sus necesidades, se abrirá una oficina de atención en la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en la que trabajarán también funcionarios del Ejecutivo autonómico y del Ayuntamiento de Las Palmas.

Al menos 79 pasajeros del avión siniestrado eran del Archipiélago canario, de los que 71 perdieron la vida en el accidente. Rivero explicó que la compañía aérea es la que está atendiendo las necesidades de traslado de las víctimas pero indicó que hoy reclamó al presidente del Gobierno la colaboración del Ejército del Aire para aquellos casos en los que los medios de Spanair no fuesen suficientes. De esta forma, aviones Hércules del Ejército del Aire colaborarán para facilitar las necesidades de las víctimas.

Durante la reunión, Rivero trasladó también a Zapatero la voluntad del Ejecutivo autonómico de celebrar un funeral en las islas y explicó que el acto, previsiblemente se celebrará la próxima semana, se está organizando en coordinación con la Casa Real y el Gobierno "para facilitar la presencia de sus representantes". A primera hora de esta tarde tendrá lugar además una reunión entre las instituciones canarias para coordinar el funeral. El alcalde de Las Palmas explicó más tarde que se está valorando la posibilidad de realizar "algún tipo de acto multicultural" debido a que entre las víctimas se encuentran personas de diferentes religiones.

Identificación en 48 horas

El presidente de Canarias agradeció también "el esfuerzo y entrega" con el que se están realizando las tareas de identificación de los cadáveres y avanzó que, aunque se trata de un proceso "más largo del deseado", posiblemente puedan concluir todas las identificaciones "en las próximas 48 horas". "Los últimos datos técnicos apuntan que previsiblemente el domingo a última hora o el lunes puedan estar concluidas las identificaciones", señaló.

Rivero se refirió también a las informaciones que apuntan que algunos pasajeros trataron de bajarse del avión después del primer intento de despegue fallido y reconoció que habló del asunto con el presidente del Gobierno, quien le trasladó que no existe "constatación oficial" de que nadie intentase abandonar el aparato. Además, recordó que el protocolo de derechos y deberes de los pasajeros no se circunscribe al ámbito español sino que se enmarca en un contexto internacional y que allí se debería valorar su posible modificación. Sin embargo, se preguntó sobre las consecuencias que podría tener esta modificación y "el potencial caos que se podría producir en el transporte aéreo".

Sensibilidad con las víctimas

Tras el presidente canario, el jefe del Ejecutivo recibió en el Palacio de la Moncloa al alcalde de Las Palmas y al presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, quienes manifestaron su pesar por el accidente y agradecieron al presidente del Gobierno su "sensibilidad" con las víctimas y con "el drama" que está viviendo Canarias con el siniestro.

El presidente del Cabildo destacó la "lección de dignidad" que se puede extraer del comportamiento de los familiares de las víctimas y detalló que en Canarias las víctimas más numerosas residían en Las Palmas. Además, en el siniestro fallecieron personas de los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Agüimes, Telde, Aruca, San Mateo y Ganda.