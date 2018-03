La ciclista Leire Olaberria dice que la medalla "le supo a gloria" y no descarta "soñar con el arco iris" en el Mundial

22/08/2008 - 14:38

El lehendakari ofrecerá una recepción en la primera quincena de septiembre a los deportistas vascos que han participado en Pekín

La ciclista Leire Olaberria aseguró hoy que ha "cumplido uno de sus sueños" al participar en las Olimpiadas de Pekín y que éste ha sido "doble" ya que, a la "buena carrera" en realizada en la prueba de puntuación femenina, se sumó el conseguir la medalla de bronce que a la deportistas guipuzcoana le "supo a gloria". Su próxima meta será el campeonato de Europa y después el mundial -que se disputará en Polonia- donde "el soñar con un arco iris tampoco ya es una cosa tan disparatada".

Olaberria compareció hoy en San Sebastián junto a la consejera de Cultura del Gobierno vasco y presidenta de BAT Basque Team, Miren Azkarate, y por el representante de Cespa-Ferrovial, Roberto Manterola, donde quiso mostrar su agradecimiento "a toda la gente que me ha ayudado en este corto camino en el ciclismo".

"He cumplido uno de mis sueños estando en una olimpiada y el sueño ha sido doble porque he conseguido hacer una buena carrera allí, consiguiendo un resultado mejorable pero que a mí me ha sabido a gloria", expresó la ciclista de Ikaztegieta, al tiempo que aseguró que aún está "en el proceso de asimilar" el logro de la medalla.

Olaberria relató que los momentos que vivió en Pekín tras logro del bronce olímpico "fueron muy mágicos y bonitos" en los que "las emociones me desbordaron y lo viví muy intensamente". "El resto de los días han sido muy tranquilos, recibiendo muchas felicitaciones pero fuera del jaleo y la vuelta a casa ha sido agradable. Poder estar con la gente que te ha ayudado en este camino es muy bonito", detalló.

En esa línea, señaló que la medalla "es una meta que estaba presente, que la tenía no como inalcanzable pero sí difícil" y, al mismo tiempo, es "un aliciente de cara a un futuro, porque una vez que empiezas a colarte en los primeros puestos lo siguiente que piensas es en el siguiente mundial y sabes que, a día de hoy, el soñar con un arco iris tampoco ya es una cosa tan disparatada".

"Tengo muchas ganas de seguir trabajando y mucha ilusión para seguir mejorando", aseguró Olaberria, al tiempo que consideró que este logro no va a cambiar su vida. "Espero que mi vida deportiva mejore, pero si las condiciones siguen siendo las que tengo hasta ahora voy a seguir trabajando igual", concluyó.

RECEPCION DEL LEHENDAKARI

Por su parte, Miren Azkarate avanzó que el el lehendakari tiene previsto recibir en Ajuria Enea en la primera quincena de septiembre a todos los deportistas vascos que han participado en las Olimpiadas de Pekín para "reconocer su actuación, independientemente de que haya sido una maravilla y una satisfacción, como en el caso de Leire, como los casos muy dignos de los diplomas olímpicos o los que han dado lo mejor que han podido".

Además, consideró que el poder estar en las Olimpiadas de Pekín ha sido "una bonita tarjeta de presentación de BAT y tener los resultados que hemos tenido". La Fundación BAT Basque Team ha destinado más de 500.000 euros a apoyar a los 24 deportistas vascos que participan en los Juegos Olímpicos de China.