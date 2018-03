Málaga.- El PSOE de Marbella estudia la posibilidad de impugnar el pleno extraordinario de ayer

22/08/2008 - 15:37

El PSOE en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) está estudiando la posibilidad de impugnar el pleno extraordinario celebrado ayer, así como las juntas generales de las sociedades municipales, según informó hoy su portavoz, Susana Radío, quien dijo que es una cuestión se va a consultar a sus servicios jurídicos.

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

En este sentido, indicó en rueda de prensa que "el tiempo concedido para las juntas generales fue de 15 minutos y se convocaron la tarde anterior". Asimismo, apuntó que "para temas tan importantes, que afectan a trabajadores o las cuentas, se convocó el pleno con mucha celeridad".

La edil socialista criticó que "la convocatoria llegó cuando el Ayuntamiento ya estaba cerrado y no existía la posibilidad de consultar la documentación", por lo que "estamos convencidos de que se han vulnerado derechos fundamentales".

Radío solicitó al equipo de gobierno del PP que "dé explicaciones sobre un pleno oscuro que era de enorme calado y que deberíamos haber podido estudiar con más tiempo".

Asimismo, aseguró que "no se daba la urgencia necesaria en ninguno de los puntos del orden del día, por lo que no esta justificado", a la vez que precisó que "ex alcalde Jesús Gil también utilizaba estos métodos y fue inhabilitado".

IRREGULARIDADES

Por otro lado, la portavoz socialista denunció que "hay irregularidades evidentes en la información que tenemos". Así, manifestó que en el informe del interventor sobre las cuentas de la sociedad Control de Limpieza, Abastecimiento y suministros S.L., aparecen cifras que son "ficticias".

En torno a este tema, expuso que en el informe del interventor consta como que en el año 2007 existían en la caja de dicha sociedad 13.606,28 euros, pero, tal como explica el interventor, "la realidad es que la existencia en caja es de cero euros". Por esta razón, dijo que la información es "contradictoria y nada clara".

En cuanto a que el Ayuntamiento haya reducido la deuda de las sociedades municipales de 31 millones de euros a nueve millones, aseguró que "es un artificio contable que utilizan, dando de baja unas deudas pendientes de sentencia, por lo que la intervención del Consistorio para la reducción no existe".

Finalmente, afirmó que el grupo municipal socialista considera "de mucha importancia la situación de las arcas municipales, por lo que queremos conocerla con exactitud"