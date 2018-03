Accidente Barajas.- El 112 activó el plan de emergencias por llamadas de particulares antes de que se lo pidiera Barajas

La Comunidad dice que cuando Barajas activó su plan de emergencias el del 112 "llevaba tiempo activado" El procedimiento establece que es el aeropuerto quien debe comunicar primero al 112 la activación del plan de urgencia, según Granados

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, afirmó hoy que cuando el aeropuerto de Barajas activó su plan de emergencias, el del servicio 112 regional "llevaba tiempo activado". Ello contradice el procedimiento de actuación, que señala que es el aeródromo quien debe avisar en primer lugar.

"El procedimiento es que el centro de control aeroportuario tiene que llamar al 112 y decirle: 'activo el plan de emergencias'. Entonces, el jefe de sala del 112 es el que tiene que movilizar servicios, de acuerdo con el protocolo, es decir, Policía, Guardia Civil, Summa, Samur-Protección Civil, Bomberos, pero el que tiene que dar el pistoletazo de salida es el aeropuerto. Lo que sí les adelanto es que, aunque todavía no tenemos todos los datos, el plan del 112 se activó por llamadas de particulares, que fueron muchas", detalló.

Preguntado exactamente sobre si Barajas no cumplió el protocolo de llamar al 112, Granados fue contundente: "No, eso quiere decir lo que he dicho. Cuando esté toda la secuencia de llamadas podremos determinar en qué momento, desde el punto de vista técnico, real, podemos entender que Barajas ha activado el plan".

Según explicó en rueda de prensa, el 112 recibió a las 14:25 y 34 segundos la primera llamada, de un particular, que avisó de que se había caído un avión cerca de la radial 2, y una segunda nueve segundos después, de un conductor que viajaba por la M-50 indicando que había caído un avión en el aeropuerto. En ese momento, el Gerente de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Eduardo San Román, activó el "plan completo" de emergencias del Gobierno regional "sin esperar nada más y como consecuencia de las llamadas de particulares", dijo Granados.

"(La dirección del 112) activó el plan de emergencias sin llamar al aeropuerto", afirmó el consejero, e incluso dijo que "cuando Barajas activó su plan (de emergencias), el plan del 112 llevaba tiempo activado", agregó.

En este sentido, Granados detalló que el plan de emergencias de Barajas es un plan especial que debe activar el propio aeropuerto porque lo ocurrido se produce dentro del recinto de aeródromo.

LA INVESTIGACIÓN

Sobre las causas y motivos del accidente, solicitó "cautela" para dejar actuar a la Policía y al Juzgado encargado del asunto, esperar que se produzcan resultados y confiar en la investigación que "sin ninguna duda, de manera impecable, va a hacer la autoridad competente".

"No se nos ha facilitado más información de la que tiene ustedes, --en referencia a la prensa-- y no lo digo como crítica. No hay ninguna obligación de hacerlo y supongo que en este momento no hay mucha más información que dar. En la visita de los Reyes al aeropuerto se visionaron una imágenes, pero a parte de esto no hay ninguna otra información. La investigación sobre las causas está en marcha y entiendo que tanto el Gobierno central como la Administración autonómica estamos haciendo lo que tenemos que hacer", agregó.

NINGÚN HERIDO MURIÓ EN LA PISTA

Por otro lado, Granados aclaró que el número de heridos fue siempre de 20 personas, y que los datos facilitados en el primer momento por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que hablaba de 28 heridos, fueron "fruto de la confusión de esos primeros momentos". Así, resaltó que no hubo ningún fallecido en la pista tras el rescate de los Bombersos ni el el tránsito de los heridos al hospital.

"El único dato fiable son los heridos que hay en los hospitales. El dato real es que eran 20 y fueron los que recogieron a pie de pista. Lo que puede haber ocurrido es que en la confusión de esos primeros momentos se ha contabilizado a alguno de los trasladados por parte de más de una ambulancia. El Summa llamaba a pista constantemente diciendo 'sólo hay 20, sólo hay 20'", apostilló.

Por último, Granados relató que las familias del accidente están "destrozadas por el dolor" y reiteró el "apoyo y ayuda" que les ha facilitado la Comunidad de Madrid para que "estos momentos tan tristes lo pasen de la forma menos mala posible". "Si algún familiar nos solicita ayuda de repatriación, será atendida sin ninguna duda por la Comunidad de Madrid", añadió.