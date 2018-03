Las frases del día en los Juegos Olímpicos de Pekín

AFP 22/08/2008 - 16:49

Estas son las frases curiosas de la jornada este viernes 22 de agosto en los Juegos Olímpicos de Pekín:

"Él puede hacer todo lo que quiera, como llevar un pendiente en la oreja o un corte de pelo raro. Exactamente así es como quiero ser yo. Para mí, el tenis es sólo un trabajo". La tenista china Li Na, hablando de su modelo, el estadounidense Andre Agassi.

"¿Ha aprendido algo sobre esgrima que pueda utilizar en una campaña electoral?". Pregunta de un periodista británico al primer ministro de su país, Gordon Brown, que simplemente se rió de la ocurrencia.

"Tengo la cabeza bastante dura. No me molesta en absoluto. Estoy bastante acostumbrada, soy una chica dura. No hay problema". Sheikha Maitha bin Mohammad bin Rashid Al-Maktoum, perteneciente a la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, después de recibir una patada en la cara de la surcoreana Hwang Kyung-Seon, campeona del mundo, en su derrota por 5-1 en su primer combate de taekwondo en categoría hasta 67kg.

"Teníamos que darlo todo en la pista. Sabía que sería una carrera dura porque Jeremy siempre da el máximo de sí mismo. Yo simplemente di también el máximo". El estadounidense LaShawn Merritt, después de imponerse al anterior campeón olímpico y bicampeón del mundo Jeremy Wariner para ganar el oro en los 400 metros.

"Si la gente quiere echarme la culpa a mí, no hay problema. Puedo soportar todo lo que la gente quiera decir". La velocista estadounidense Lauryn Williams hablando de la pérdida del testigo que dejó a su equipo sin final de relevos 4x100 metros femeninos.

"Los cuatro casos dieron positivo por la misma sustancia. No sé si se puede decir que es una tendencia pero contribuye a agravar el caso". Sven Holmberg, de la Federación Internacional de Equitación, sobre el hecho de que cuatro jinetes fueran suspendidos porque sus caballos dieran positivo por capsaicina.