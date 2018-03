AENA constata que no hubo ninguna explosión en el motor izquierdo del avión

Me extraña que el piloto quisiese volar sin estar seguro.La compañía pasa por un mal momento y él estaba en el Expediente para irse a casa. ¿Estaría mediatizado? ¿Le dirían que saliera?¿Quien manda a la hora de salir? Está claro que si el piloto no quiere no sale, es el que lleva el avión.



Pero el piloto no es el mecánico ni el ingeniero. Si le dicen que está solucionado el problema tendrá que creerselo. En todo caso hará una revisión visual, en definitiva poca cosa su revisión.



Pero si es verdad que el piloto habló del motor, y se demuestra que alguna pieza del mismo o paleta, lo más probable, de la turbina se desprendió por mal estado. De alguien será la responsabilidad.Lo que no se puede es salvar al mecánico y dejar la duda en el piloto que cumplió con su misión al volverse, y que además ahora ya no puede hablar.