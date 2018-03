F1.- Vecinos del litoral de Valencia se concentran mañana contra el ruido que soportarán para que "alguien gane dinero"

Dicen que las gradas están "medio vacías" y no descartan tomar acciones judiciales por la contaminación acústica

Las asociaciones de vecinos de los barrios del litoral de Valencia, en concreto del Grao, Natzaret, Cabanyal, Malvarrosa y Vilanova, se concentrarán mañana para protestar por el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 que la ciudad que se celebrará este fin de semana, y porque "no hay derecho al ruido que tenemos que soportar y a que no podamos estar tranquilamente en casa para que alguien gane dinero".

Así lo indicaron hoy en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar, Vicente Gallart, y el vicepresidente a de la Asociación de Vecinos de Natzaret, Julio Moltó, que explicaron que la concentración está prevista para mañana, a partir de las 12.00 horas en la esquina de la Avenida del Puerto con J.J. Domine, en Valencia.

En este sentido, Moltó subrayó que lo que pretenden con esta protesta es "poner de relieve la contaminación acústica y el ruido que supone el circuito para estos barrios", así como manifestar "el aislamiento del barrio de Natzaret donde los vecinos no pueden salir andando, sino que tienen que hacerlo en autobús público, o en coche particular". Al respecto, lamentó que el Ayuntamiento de Valencia no ha habilitado salidas peatonales a pesar de que los vecinos propusieron varias alternativas.

Asimismo, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Natzaret, criticó "el mal uso del dinero público haciendo otro circuito cuando en la provincia de Valencia ya hay uno, en Cheste, y cuando la ciudad tiene muchas otras necesidades como un colegio público en Natzaret o un centro de Salud en el Grao".

En cuanto al ruido que genera la competición deportiva, Moltó explicó que "es exagerado el impacto acústico al que se nos somete en contra de nuestra voluntad" y añadió que el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, "se comprometió con los vecinos a que la Guardia Civil tome muestras de ruido" durante la celebración del circuito urbano.

Así, no descartó que las asociaciones lleven a cabo acciones judiciales a causa de la contaminación acústica "si el delegado cumple su promesa, y como sospechamos los niveles de ruido son superiores a los permitidos en suelo urbano". No obstante, precisó que esa acción judicial se llevará a cabo a partir del mes de septiembre.

Moltó añadió que el ruido puede ser "soportable" para aquellos que vayan a disfrutar de las carreras, y "aún así, se recomienda el uso de tapones, pero para los vecinos ni siquiera se han creado una serie de recomendaciones", criticó.

MENOS GENTE DE LA PREVISTA

En cuanto a la asistencia de público, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Natzaret cifró la ocupación de las gradas en un 50 por ciento y explicó que "en el barrio se percibe que ha venido mucha menos gente de la prevista". De este modo, aseguró que "como prueba, en las inmediaciones de las taquillas hay muchas personas ofreciendo entradas para la reventa".

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Cabanyal-Canyamelar, Vicente Gallart, coincidió en que las gradas "están medio vacías y no hay demasiada gente", por lo que consideró que "no se justifica las molestias que están causando a los vecinos, que no podemos ni estar tranquilamente comiendo en casa". Sin embargo, apuntó que "aunque no venga gente, el ruido que hace el coche es el mismo".

Por lo que se refiere al tráfico en la zona de Natzaret, Moltó destacó que "como ha venido menos gente, no ha habido problemas ni ha aglomeraciones", aunque lamentó que en su barrio "sólo se puede circular por una salida secundaria, en el Camino de de la Punta del Mar y todos los accesos están muy controlados por la Policía Local". Al respecto, Gallart añadió que en la zona del Cabanyal el tráfico también es "relativamente poco" y que "la principal molestia es el ruido".