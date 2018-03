El PR afirma que declaraciones de Sanz están "fuera de lugar" y "rayan el insulto"

22/08/2008 - 17:37

El Partido Riojano calificó hoy las manifestaciones del presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, referidas a la situación del cierre de la unidad de polivalentes del Hospital San Pedro, como absolutamente "fuera de lugar y rayando el insulto, no al Partido Riojano, sino a los profesionales sanitarios y a los riojanos". Los regionalistas creen que a Pedro Sanz "le importa un pimiento que se cierren habitaciones y que se ofrezca un servicio sanitario pésimo".

LOGROÑO, 22 (EUROPA PRESS)

Desde el Partido Riojano, a través de una nota de prensa, manifestaron que el cierre de esta unidad de polivalentes, entre las habitaciones 450 hasta la 469, esta provocado "porque hay menos actividad" es una "falta de respeto" a los ciudadanos de la Rioja. Los regionalistas nos preguntamos "si desde junio hasta, por lo menos, Octubre, los riojanos nos ponemos menos enfermos o tenemos menos problemas de salud. El señor Sanz debe saber que el servicio sanitario debe ser el mismo siempre, y no porque lo mande él, a lo que esta habituado, la gente no se ponga enferma. Esta afirmación esta fuera de lugar y debería pedir disculpas".

El Partido Riojano criticó que se ha cerrado porque "no se quiere contratar más personal, porque la mala gestión del PP ha tenido como consecuencia que no haya dinero en sanidad para contratar más médicos y personal sanitario". ¿Cómo puede decir Pedro Sanz que "más que faltar médicos, faltan políticos de altura"?. "Estamos de acuerdo que hacen falta políticos de altura, queda claro con sus declaraciones que el no tiene talla política, pero médicos hacen falta muchos, y más personal sanitario", apuntaron los regionalistas.

El Partido Riojano sigue manteniendo su critica en la que decimos que "se están retrasando intervenciones quirúrgicas y citas médicas por escaso personal", se está ingresando gente en urgencias por el cierre de habitaciones, el sistema informático "es deficiente y existen muchas goteras en el Hospital San Pedro" y, al paso que vamos, "no vamos a tener ni para comprar cubos para ponerlos debajo de las goteras. Además de gastar dinero en una unidad de hemodinámica, que esta cerrada y con telarañas, y el dinero de los riojanos malgastado".

Los regionalistas preguntaremos en el Parlamento de La Rioja a Pedro Sanz y al consejero de Sanidad, José Ignacio Nieto, por la situación y esperamos que Sanz se preocupe de mejorar la sanidad y "no de cerrar servicios". Sanz, a este paso, se va a convertir en el "único Presidente de toda España que, en vez de mejorar los servicios sanitarios públicos, se esta encargando de desmantelarlos y cerrarlos".

Y en cuanto a que "si quieren aprender que vallan a Salamanca" (palabras textuales del Sr. Sanz), decirle que, "para aprender, ya tenemos la Universidad de La Rioja, esa en la que él no creía, la misma que existe gracias al empeño regionalista. Claro que, como en verano hay poco movimiento, igual también ha decidido cerrarla y por eso nos manda a Salamanca".