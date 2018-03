El estado del profesor Neira es similar al de días pasados, pero hoy sufrió un pico de fiebre

22/08/2008 - 20:21

El profesor Jesús Neira, que recibió a comienzos de mes una paliza por defender a una mujer que estaba siendo maltratada, continúa sedado y su situación médica es similar a la de días pasados, esto es decir, permanece estacionario dentro de la gravedad.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, la mujer del paciente, Isabel Cepeda, indicó que su marido sufrió hoy un pico de fiebre de 38,5º, que remitió a las pocas horas. Desde el pasado sábado no le había subido la fiebre al profesor, lo que los médicos se estaban planteando reanimarle. Por el momento, no lo han hecho y no hay viso de que así procedan en las próximas jornadas.

"De momento, no le han reanimado porque necrológicamente no lo han podido valorar. Los pulmones los sigue teniendo en una situación muy mala y mientras no tenga autonomía respiratoria depende del respirador. Por eso no le pueden bajar la sedación y entonces no le pueden hacer una evaluación neurológica", detalló.

El profesor de la Universidad de Camilo José Cela permanece ingresado en la Unidad de Reanimación Posquirúrgica del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Se encuentra en estado comatoso desde hace ya 16 días tras sufrir un derrame cerebral, cuatro días después de sufrir la agresión.