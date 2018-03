Acc.Barajas.-AMPL.-Familiares piden a Spanair detalles de las medidas para trasladar los cuerpos y evitan preguntar por las causas

22/08/2008 - 21:08

Algunos se muestran escépticos sobre crear una asociación debido a la dispersión geográfica de las familias de las víctimas

Los familiares de las víctimas del accidente aéreo que se produjo el pasado miércoles en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas pidieron hoy a los representantes de Spanair con los que se reunieron en el hotel Auditórium de la capital a las 18.00 horas detalles sobre las medidas que adoptará la compañía para facilitar el traslado de los restos a los lugares de origen de cada uno, y evitaron preguntar sobre las causas del siniestro, ya que se encuentra bajo el secreto de sumario de la investigación.

Ismael Rodríguez, amigo del concejal de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) Laudencio García, fallecido junto a su mujer y sus dos hijos en el siniestro, explicó a mitad de la reunión que durante el encuentro previo de aproximadamente dos horas que tuvo lugar entre los familiares se decidió no preguntar sobre las causas del accidente, que están bajo secreto sumarial y del que, a su parecer, no habrían obtenido información en ningún caso.

Así, sus demandas se centraron en conocer los detalles del traslado y en criticar el mal funcionamiento de los teléfonos de información a los familiares que Spanair puso en marcha a raíz del suceso y que, según declaró, se colapsaron en seguida, dejando a las familias sin ninguna manera para preguntar por sus seres queridos.

LOGÍSTICA

Según Rodríguez, el portavoz de la compañía, Héctor Sandoval, les aseguró que se ha reforzado el personal para atender a los familiares y les ha facilitado protocolos para ver cómo trasladar a los difuntos. "Hemos pedido que faciliten al cien por cien los servicios mientras tengamos que estar aquí y para trasladar a las víctimas, es lo fundamental porque la espera aquí para identificar es muy triste. Cuanto más acorten los plazos, mejor, así que deben poner todos los medios técnicos para identificar y los materiales para que salgamos lo antes posible de aquí y en las mejores condiciones", indicó. Los temas de responsabilidades e indemnizaciones vendrían, dijo, después.

Una vez identificados los cadáveres la compañía Servisa de Madrid se estaría haciendo cargo, siempre según Rodríguez, del traslado de los restos a través de cuatro funerarias, que a su vez se coordinarían con funerarias de los lugares de destino de cada víctima.

Además, las familias le trasladaron al dirigente de la aerolínea sus quejas sobre los teléfonos de información que, "en menos de una hora, recibieron unas 18.000 llamadas y se colapsaron". "Ahora hay que reconocer que han mejorado su atención a nosotros, porque al principio no hicieron nada. Nos trajeron de Canarias porque moralmente tenían que hacerlo, pero ni siquiera nos dieron la información sobre si estaban vivos o no", criticó, apostillando que "los teléfonos (de información de Spanair) no sirvieron para nada".

Asimismo, sobre la oficina de atención a las víctimas comprometida por el Gobierno, Rodríguez indicó que "la vicepresidenta ha garantizado que habrá una oficina en la Delegación de Gobierno de Canarias, para que la gente de la isla tenga acceso a la información, porque la mitad de las víctimas son de allí", explicó.

Acerca del funeral oficial que se oficiará el día 1 de septiembre a las 20.00 horas en la Almudena, el familiar dudó de si muchos de los familiares procedentes de las islas asistirían. "La solidez y entereza de ahora no son reales, así que no sabemos si tendremos fuerzas suficientes para volver aquí en unos días, sería muy duro. En la isla también se habla de un funeral para todos los municipios (afectados), pero hay que sopesarlo porque la gente está muy afectada", explicó.

CREAR UNA ASOCIACIÓN

Tras el encuentro con Spanair, que ha durado aproximadamente hora y media, los familiares se volverán a juntar a partir de las 21.00 horas en el hotel Auditórium para debatir sobre la creación de una asociación de afectados. Según Rodríguez, muchos de los familiares son "escépticos" al respecto, ya que "creen que no servirán para mucho".

En primer lugar, porque el juzgado número 11 de Madrid, encargado al menos hasta el momento del caso, enviará todas las diligencias penales a los juzgados de los partidos donde hay municipios afectados. Además, "hay que personarse de manera individual, al margen de que la asociación también pudiera personarse también como acusación".

Por otra parte, muchos de los canarios, familiares de casi la mitad de las víctimas, creen que si la asociación se hace en Madrid no se sentirán representados. "Estamos muy lejos, y debería articularse para que en Canarias haya algún tipo de representación y buena comunicación", alegó Rodríguez. "Es probable que se intente hacer, pero deberá articularse bien y tener unos objetivos claros o no servirá más que para que alguien diga cosas en nombre de las víctimas sin hablar con ellas", añadió.

Es más, "muchos ayuntamientos de Las Palmas están ofreciendo a todas las familias los medios médicos, psicológicos o de asistencia jurídica gratuita para este tipo de cosas para que no se gasten dinero en algo a lo que tienen derecho por Ley", lo que sumado al hecho de que "las indemnizaciones están estipuladas por ley según la edad" y que "el Ministerio Fiscal hará de abogado de todas las víctimas" hace "absurdo tener que pagar unos honorarios a un abogado y gastar dinero en este tema".

Sin embargo, una asociación de víctimas les permitiría "canalizar la información que tengan los familiares, como mensajes al móvil o llamadas, hasta el juez, para que sepa lo que pasó realmente dentro del avión, también a través de los supervivientes, que podrán contarlo", continuó el canario.

Por parte de Spanair y al respecto de la información, la compañía se ha comprometido a que "la información sea más fluida" y a "reunirse todos los días con los familiares". "Pero si podemos, muchos mañana no estaremos aquí, estaremos enterrando a nuestros muertos en la isla", concluyó Rodríguez.