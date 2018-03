Acc.Barajas.-Familiares descontentos dicen que Spanair no contesta a sus preguntas y que no facilita ninguna información

22/08/2008 - 21:29

Familiares de las víctimas del accidente de avión que el pasado miércoles se produjo en la terminal 4 de Barajas afirmaron hoy a la salida de la reunión que mantuvieron con Spanair que sus representantes, encabezados por Héctor Sandoval, no contesta a sus preguntas, y que no les ha facilitado ninguna información.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Familiares de las víctimas del accidente de avión que el pasado miércoles se produjo en la terminal 4 de Barajas afirmaron hoy a la salida de la reunión que mantuvieron con Spanair que sus representantes, encabezados por Héctor Sandoval, no contesta a sus preguntas, y que no les ha facilitado ninguna información.

Sandoval y otros representantes de la aerolínea llegaron al hotel Auditórium de Madrid, donde se alojan las familias, hacia las 17.40 horas, y tras una hora y media de reunión con los afectados, algunos salieron calificando el encuentro de "cachondeo" y "paripé para taparles la boca".

Victoria Esteban, que en el accidente ha perdido a su sobrina de 7 años, a su ex cuñada y a la nueva pareja de ésta, relató que habían preguntado cosas sobre "por qué el piloto no quería despegar y le obligaron, o por qué un pasajero quería bajar y no le dejaron" y que la única respuesta obtenida ha sido que "no pueden contestar, que ellos no lo saben". "Así todas las preguntas", enfatizó.

"Dicen que lo anotan para mañana, que en teoría hay otra reunión, pero a lo mejor mañana muchos estamos enterrando a nuestros muertos y no nos enteramos, pero dicen que no saben nada", continuó la víctima, procedente de Aranjuez.

Así, la única pregunta que "han sabido contestar" fue relativa a las indemnizaciones que cobrarán las familias de los afectados. "Dicen que no nos preocupemos, que en cuanto esté todo cobraremos", afirmó Victoria Esteban, criticando que "ni siquiera han podido asegurar que las víctimas de Canarias, cuyo traslado correrá a cargo de Spanair, llegarán después que sus familiares para que las puedan recibir, sólo han dicho que intentarán solucionarlo".

Entre las 300 personas que acudieron a la reunión con la aerolínea había por tanto "mucha indignación por las evasivas", ya que "al final van a echar la culpa al piloto que está muerto y el caso se va a cerrar". "¿Por qué nos mandan a un señor de Recursos Humanos que no sabe nada y no mandan a los mecánicos que estaban allí para que nos expliquen?", se preguntó la madrileña, que apuntó incluso que "hasta algunos familiares que han venido de Canarias y han tenido que coger vuelos de Spanair se han pagado su billete".

Así, la desesperación cunde entre algunos de los familiares ya que "no se sabe nada, ni cuánto van a durar las pruebas de ADN, que en la reunión de Ifema dijeron que podría tardar mucho, incluso 72 horas o más si el familiar para comparar no es directo", continuó Victoria Esteban.

Sobre la reunión mantenida esta mañana con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que había ido "muy bien" y aseguró que ella tiene la "esperanza" de que les ayude el Ejecutivo. "Porque si no, no nos queda nada", remató, antes de concluir alabando los servicios prestados por los psicólogos de Spanair, Protección Civil y Cruz Roja. "Información, ninguna, pero el servicio de psicólogos, maravilloso", finalizó.