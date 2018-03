La Fundación recibe 12.000 solicitudes para asistir a la entrega de los Premios Príncipe, un mes antes de la celebración

20/09/2008 - 12:35

La Fundación Príncipe de Asturias recibió ya más de 12.000 peticiones para asistir al acto, cifra que multiplica casi por nueve la capacidad del Teatro Campoamor, cuando aún queda más de un mes para la celebración. Aún así, siguen llegando peticiones de personalidades de la vida social, política y cultural española e internacional para acudir a la solemne ceremonia de entrega de los galardones, que se celebrará el próximo 24 de octubre, según informaron fuentes de la Fundación mediante una nota de prensa.

OVIEDO, 20 (EUROPA PRESS)

Asimismo, aunque aún no se ha abierto el plazo oficial para tramitar las acreditaciones de prensa, la Fundación ha recibido ya numerosas solicitudes de medios de comunicación nacionales e internacionales para cubrir informativamente la visita al Principado de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias. El pasado año se emitieron más de un millar de credenciales de prensa para más de un centenar de medios nacionales y extranjeros.

Esta situación de colapso --habitual en los últimos años-- adquiere cada año mayor intensidad. El alto nivel de los galardonados y el prestigio de la solemne ceremonia que, según los medios de comunicación, es ya un referente cultural de ámbito internacional, originan un interés social generalizado por los Premios Príncipe de Asturias que se amplifica cada año.

A los actos relacionados con la entrega de estos galardones son invitados los premiados y sus propios acompañantes, así como los miembros de los Patronatos de la Fundación Príncipe de Asturias, el cuerpo diplomático, las autoridades nacionales, regionales y locales, los medios de comunicación y diversos colectivos y personalidades.

Los Premios Príncipe de Asturias concedidos este año, en que cumplen su vigésimo octava edición, han sido los siguientes: el Premio Príncipe de Asturias de las Artes al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, fundadas por José Antonio Abreu; el de Cooperación Internacional a las organizaciones que lideran en África la lucha contra la malaria: el Ifakara Health Research and Development Centre (Tanzania), The Malaria Research and Training Center (Mali), el Kintampo Health Research Centre (Ghana) y el Centro de Investigaç*o em Saúde de Manhiça (Mozambique).

El Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica fue concedido a los científicos Sumio Iijima, Shuji Nakamura, Robert Langer, George M. Whitesides y Tobin Marks, que lideran la creación de nuevos materiales al servicio de la humanidad; el de Comunicación y Humanidades a Google; el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales fue otorgado al filólogo y semiólogo francés de origen búlgaro Tzvetan Todorov; el de las Letras, a la escritora canadiense Margaret Atwood, el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, concedido al tenista español Rafael Nadal; y el de la Concordia a Ingrid Betancourt.

Cada uno de los Premios Príncipe de Asturias, concedidos por primera vez en 1981, está dotado con cincuenta mil euros, la escultura creada y donada expresamente por Joan Miró para estos galardones, un diploma y una insignia acreditativos.