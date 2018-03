Barreda dice que el PSOE apostará por las políticas sociales, la educación y las infraestructuras para superar la crisis

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró hoy que desde su partido van a apostar por las políticas sociales, la educación y las infraestructuras para superar la crisis "e, incluso que, cuando ésta termine, tanto Castilla-La Mancha como Ciudad Real estén aún mejor posicionadas porque tendrán mejores infraestructuras y más y mejor capital humano".

Barreda, que inauguró hoy el XV Congreso provincial del PSOE de Ciudad Real, reconoció que la situación en la que se encuentra inmersa Castilla-La Mancha, así como el resto de España y otros países, es complicada como consecuencia de la "primera gran crisis de la globalización" motivada por la crisis financiera y económica, así como por el encarecimiento de las materias primas, por lo que destacó la necesidad de hacer un esfuerzo "para apurar nuestro margen de maniobra, aunque sea estrecho".

Para el también presidente de Castilla-La Mancha, la crisis está poniendo de manifiesto la incapacidad del libre mercado de dar respuesta a lo que está ocurriendo y recordó como desde EEUU han concluido que lo mejor es intervenir para empujar el mercado así como para corregir los "desaguisados" del liberalismo, "algo que incluso la Patronal ya ha pedido en España".

"Ahora se pone de manifiesto la importancia de las políticas socialdemócratas que nosotros llevamos a cabo desde la cuna y hasta la tumba, garantizando un Estado de Bienestar que les asegura que siempre habrá un colchón que les garantice sus derechos, y en esa línea debemos seguir trabajando", indicó Barreda, quien apeló a la unidad y cohesión del PSOE para ponerlas al servicio de la sociedad, "que los ciudadanos perciban que estamos a su servicio, que no nos tengan que explicar lo que ocurre o sienten porque nosotros lo sentimos con ellos y por eso estamos obligados a paliar esta situación".

En este sentido, hizo un llamamiento también a la cercanía de los socialistas con la sociedad y a la necesidad de priorizar las políticas sociales, para lo que, reseñó, de los 9.400 millones de euros con que contará el presupuesto regional, muchos irán destinados a tal fin, "y no vamos a recortar ni un céntimo porque creemos que ahora hay que hay problemas es cuando debemos dar más garantías a los ciudadanos".

José María Barreda contrapuso el modelo de gestión de Castilla-La Mancha con el de la Comunidad de Madrid, en el que, recordó, su presidenta, Esperanza Aguirre, está apostando por la privatización de la sanidad, "y ahora el agua", y priorizando la enseñanza concertada. "Pero nosotros no queremos eso porque el mercado no haría colegios en el Campo de Montiel o centros de salud en Almadén. Sin embargo, pregunté por este tema en el Debate del Estado de la Región a la presidenta del PP de Castilla-la Mancha, María Dolores de Cospedal, y rehuyó el tema porque Aguirre es su maestra, como ella misma ha reconocido".

INFRAESTRUCTURAS

Pero para el secretario general del PSOE regional, Castilla-La Mancha debe ir más allá de la crisis para cambiar el actual modelo productivo y diversificarlo, posibilitando que no dependa tanto de la construcción. "Para ellos son necesarias infraestructuras, y en los primeros meses del año el Gobierno regional ya ha destinado más de 900 millones de euros a obra pública que servirán para dinamizar el sector y para que el 96% de la población de Castilla-La Mancha esté, en el horizonte del 2010, a menos de quince minutos de una autovía".

En este capítulo, destacó también la importancia de las obras hidráulicas para evitar que la necesidad de agua sea un factor limitador del desarrollo y recordó que ya se están poniendo en marcha algunas tan importantes como la tubería a la Llanura Manchega, la recuperación de los acuíferos y el Plan Especial del Alto Guadiana.

"Tenemos por delante una tarea crucial porque estamos en un momento decisivo en el que tenemos que lograr que no haya un final incierto, sino el que deseamos. Para ello, os pido un esfuerzo aún mayor para que este partido no sólo sea municipalista, que debe serlo, tino también autonomista, porque va en el mismo lote y, si no nos va bien en una cosa, no nos irá bien en la otra. Nos espera mucho trabajo pero estoy seguro de que lo vamos a saber hacer bien", concluyó.