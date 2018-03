El PP pide la comparecencia "urgente" de Solbes y Salgado en el Congreso por el impago de la 'deuda histórica'

20/09/2008 - 13:47

Pide a los andaluces que no se conformen con Chaves y lo acusa de gastarse el dinero de los andaluces en su "residencia palaciega"

CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció hoy que el próximo lunes solicitará en el Congreso de los Diputados la comparecencia urgente del vicepresidente Económico, Pedro Solbes, y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, para que expliquen los motivos por los que "no quieren pagar la 'deuda histórica", lo que significa "el incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que en su Disposición Adicional Segunda establece el 20 de septiembre, hoy, como día límite para acordar su cuantificación y proceso de liquidación".

Durante su intervención ante el plenario del 12 Congreso Regional del PP-A, que se celebra hasta mañana en Córdoba, Sáenz de Santamaría llamó "morosos" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, a la vez que lamentó que "no quieran pagar a los andaluces lo que es vuestro y lo que os deben".

En este sentido, recordó todo el trabajo realizado durante la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, dejando claro que "desde el PP nos creemos el texto estatutario y cumplimos lo que dicta porque es ley", sin embargo, "el PSOE, al que se le llenaba la boca defendiendo la 'deuda histórica', ahora, no quiere pagar lo que debe, no quiere cumplir lo que establece la ley".

"Ahora, tras incumplir el Estatuto de Autonomía de Andalucía y no querer pagar la 'deuda histórica', el PSOE debe dar explicaciones", apuntó la portavoz de PP en el Congreso de los Diputados, que retó a Chaves a dar explicaciones. "Chaves debe dar la cara y explicar el motivo por el que no paga el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero". De esta forma, denunció que el PSOE y Rodríguez Zapatero "niegan lo que Andalucía necesitan y no cumplen lo que pactaron con nosotros, el PP".

Asimismo, Sáenz de Santamaría destacó las "diferencias que hay entre PSOE y PP, pues mientras el PP pagó 20.000 millones de pesetas, el PSOE no ha pagado un duro --existe un anticipo de 300 millones de euros--". Para el PP, "el Estatuto es Ley y cumplimos lo que pactamos, pues nuestra palabra es ley, sin embargo, para el PSOE los compromisos no existen", subrayó.

Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados resaltó la figura del presidente del PP-A, Javier Arenas, del que destacó su "capacidad de trabajo, su apuesta por Andalucía y su alto ritmo de trabajo". En este contexto, se mostró convencida de que el 12 Congreso Regional significará el "espaldarazo definitivo" para el PP-A de cara a ganar las próximas elecciones autonómicas, ya que el PP-A es un partido "abierto que es el reflejo de la sociedad andaluza".

Además, Sáenz de Santamaría criticó con "firmeza y fuerza" la gestión del presidente de la Junta, Manuel Chaves, al que acusó de "gastarse el dinero de los andaluces en arreglar su residencia palaciega", así como que "en vez de invertir en Educación, Salud, Vivienda o Transportes, se haya gastado 250 millones de euros en tres años en anuncios, en propaganda, ya que él piensa: 'pues yo lo valgo".

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados exigió a Chaves que "aproveche los pocos años que le queda para irse con dignidad y un poco de vergüenza", ante lo que le instó a trabajar, pues "no puede mirar para otro lado ante datos como que uno de cada cuatro nuevos parados es andaluz".

Así, pidió a los andaluces que "no se conformen con Chaves, pues durante todos estos años no ha llevado a Andalucía a ningún sitio, ya que ha sido incapaz de arreglar Andalucía, por lo que ahora que hay malos momentos, tenemos que estar pendiente, pues nos puede llevar a la ruina".

Por último, Sáenz de Santamaría anunció que el miércoles, pedirán a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que se comporte con "dignidad y sensibilidad", así como que dé explicaciones ante las filtraciones realizada sobre el accidente del vuelo de Spanair. Acusó a Álvarez de "frívola", a la vez que calificó de "intolerable lo que está haciendo Magdalena Álvarez, ya que es la peor gestión de su carrera".