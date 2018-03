El Gobierno de España no prevé financiar obras hidráulicas en Tenerife en 2009, asevera el senador Alarcó (PP)

El senador por la isla de Tenerife, Antonio Alarcó, aseveró hoy en rueda de prensa que el Gobierno de España "no tienen obras hidráulicas comprometidas para el próximo año en la isla", ni tampoco prevé poner en marcha "ningún plan hidrológico para Canarias".

Alarcó expuso en la sede del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife, que después de que en 2004 se elaborase una propuesta para sacar adelante un convenio de obras hidráulicas "no sólo no se ha firmado, sino que no se prevé financiar ningún proyecto", tal y como "me ha respondido el Gobierno socialista ante una pregunta formulada desde mi cargo como senador".

El representante popular puntualizó que "esta respuesta nos obliga a pensar que el Cabildo de la isla ha de asumir una serie de constes en proyectos que son importantes para el territorio".

En este sentido, el consejero insular de Aguas, Pedro Súarez, también presente en la rueda habló de cuatro proyectos --una desaladora en Guía de Isora, otra en Granadilla, la ampliación del convenio hidráulico Adeje-Arona y la puesta en marcha del un en la zona de Valle de Guerra. Estos proyectos están presupuestados en unos 90 millones de euros desde hace cuatro años.

Suárez criticó que "además de la subida de los costes, hay que tener en cuenta, que ha pasado todo el mandato y no sólo no se ha firmado el acuerdo, sino que el Gobierno socialista no tiene intención de presupuestarlo".

Antonio Alarcó criticó que para sacar adelante este tipo de obras, se ha de llevar a cabo un convenio, "cuando en autonomías gobernadas por socialistas, las obras, simplemente, se financian".

Otra de las críticas vertidas por el representante popular fue que esta situación se suma "a las otras deudas históricas que tiene el Ejecutivo nacional con el archipiélago" y que incluirían los 900 millones que se le adeudan a la sanidad canaria, dejar al archipiéalago fuera de plan ferroviario y dejarla sin un plan hidrográfico. Situaciones todas estas que calificó de "injustas".

Suárez y Alarcó coincidieron en que actualmente los proyectos "prioritarios" para la isla ya están redactados, además de contar con los requerimientos administrativos y disponerse de suelo. "Sólo falta la financiación".

Instaron al Gobierno de España a que firme el convenio hidráulico y que incluya una cláusula de prefinanciación para sacar cuanto antes los proyectos adelante, recordando que, actualmente, hay una situación crítica dentro del sector hidrológico en donde faltan recursos y "puede llegar a producirse una crisis de no salir adelante las obras", predijo Suárez.