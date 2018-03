Lumen Dei denuncia la situación de algunos de sus profesores que han sido despedidos de sus cargos "injustamente"

La asociación privada de fieles Unión Lumen Dei denunció hoy que algunos de sus integrantes que trabajan como docentes en el colegio Santa María de la Asunción, en Hortaleza, han sido despedidos de sus cargos "injustamente" y sin ningún tipo de explicación, después de que hace dos semanas, los responsables del centro ya asegurasen que la dirección "estaba ocupada" de forma ilegal por un grupo de personas, en concreto, una familia ex perteneciente a la congregación, que no tenía nada que ver con la Comunidad educativa.

En esta ocasión, a tan sólo una semana de que más de 500 jóvenes comenzaran sus clases de Secundaria, sus antiguos responsables no podían ni entrar al centro porque estaban cambiadas las cerraduras, otra persona (no elegida en el Consejo escolar) estaba ejerciendo con directora del centro, y además, tres monjas que trabajaban en el colegio estaban literalmente en la calle porque no podían acceder a sus habitaciones, cerradas a cal y canto con candados.

El problema comenzó cuando hace unas semanas la responsable del centro recibió una carta del Comisario Pontificio nombrado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, en la que se la instaba a reunirse con él para tratar unos supuestos problemas con los colegios que tiene la asociación religiosa en Madrid.

El comisario contactó con ella porque había recibido una llamada de ex miembros de la asociación a la que pertenece el colegio denunciando que existían irregularidades en la actuación del centro, algo que desde el propio Lumen Dei han negado asegurando que están en perfectas condiciones y que los rumores no se pueden demostrar.

Cuando la responsable se puso en contacto con el comisario, no encontró forma de localizarle y cuando las hermanas que viven en el colegio de Hortaleza regresaron de su retiro vacacional se encontraron con que las cerraduras se habían cambiado y que todo tipo de acceso estaba sellado y con candados.

Dentro del colegio, estaba una "nueva dirección" que, a su juicio, es ilegal porque el titular del centro es la Unión Lumen Dei, una asociación privada y, por tanto, todos los bienes y propiedades de la misma están sometidos al Derecho Civil español y éstos no pueden gestionarse o venderse en virtud de un decreto canónico.

Además, da la casualidad que esta nueva cúpula la conforman miembros de una misma familia, que pertenecían anteriormente a la asociación católica y que son los mismos que han pedido a la congregación en Roma que investigue el caso.

ASOCIACIÓN DE APOYO

Ante esta situación, un grupo de amigos y familiares se agruparon en una Asociación de Colaboradores y Allegados de Lumen Dei con el objetivo de hacer públicas las injusticias que se están cometiendo con estas personas. "Creemos que es inaceptable todo lo que esta ocurriendo y que se actué como lo esta haciendo Monseñor Sebastián asesorado por una familia que hace unos años fueron expulsados de la Asociación", indicaron a Europa Press miembros de esta agrupación.

Además, indicaron que les parece "muy poco cristiano" el hecho de que el comisario, apoyado de Monseñor Yanguas, Obispo de Cuenca; y el Cardenal Franc Rodé Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, den crédito "sin llevar a cabo una investigación a una serie de acusaciones falsas contra todos los miembros de Lumen Dei".

En este sentido, apuntaron que el comportamiento desde el primer día del comisario ha sido "injusto y denigrante" divulgando en los medios de comunicación "acusaciones falsas y graves sin haber llevado a cabo la necesaria investigación y sin haber tenido contacto con la parte interesada". "Desde el principio viene actuando de manera arbitraria e injusta", apostilló.

De hecho, aseguraron que no se ha llamado en ningún momento a nadie de la obra para dar su opinión o testimonio con conocimiento de causa, si no que se rodeó de ex-miembros "cuyo único fin es apoderarse de los bienes privados de la Asociación". De hecho, indicaron que ellos son los que conocen bien y desde dentro cómo trabajan estas personas pues "son conscientes" de en qué manos ponen a sus hijos.

Así, subrayaron que aunque se presione a los miembros y se les atropellen sus derechos siempre estarán dispuestos a defenderlos "hasta las ultimas consecuencias, como personas libres a defender la verdad y sacar a la luz todos los abusos y presiones indebidas que están recibiendo".

MEDIDAS QUE NUNCA LLEGARON

En 2005, la familia que ahora dirige el centro amenazó con crear un escándalo público si se seguían algunas decisiones de los Superiores de la Asociación, entre las que estaban pedirle cuentas de su gestión en la Administración. Desde ese momento, según aseguraron fuentes de Lumen Dei a Europa Press, empezaron a propalar calumnias "que atentaban gravemente contra la dignidad y el derecho a la fama" de los miembros del colegio.

Cuando las familias se enteraron de lo que estaba pasando, denunciaron a los Tribunales Civiles. Sin embargo, los afectados nos pidieron que no se tomarán medidas, pues ellos ya habían recurrido al Cardenal Franc Rodé, que les prometió que él tomaría las medidas oportunas para evitar el escándalo y se siguiera perjuicio para ellos.

Las medidas nunca llegaron y el escándalo fue tomando cotas cada vez más elevadas, de manera que lo que empezó referido a un grupo pequeño de miembros, los Superiores y el Consejo Consultivo de Lumen Dei, ha terminado por extenderse impunemente a todos los miembros de Lumen Dei, más de setecientas cincuenta familias.

"Hemos visto denigrados a nuestros hijos, sin derecho a defensa en estos más de tres años, en los que la única respuesta de las autoridades de la Iglesia encargadas del caso, ha sido nombrar un Comisario Pontificio el pasado quince de mayo, que suponíamos vendría a esclarecer lo ocurrido", indicó.

Así, no emprendió ninguna acción para conocer la situación respecto a las graves acusaciones que ya pesaban sobre la mayoría de los miembros y su único interés se centró en dar destino lejos de Madrid, antes de cuarenta y ocho horas, en Hispanoamérica, para todos los que estaban relacionados con las calumnias.

Sus sospechas se incrementaron cuando vieron que a inicios de este mes, los representantes del Comisario Pontificio han tomado el colegio "por la violencia, recurriendo a toda clase de atropellos y vejaciones de las personas que allí se encontraban relacionadas con Lumen Dei, ante la impasibilidad de las autoridades civiles y eclesiásticas de la Comunidad de Madrid".

DIRECCIÓN LEGAL APARTADA

Por otro lado, desde el Lumen Dei denunciaron que entre las actuaciones del Comisario Pontificio destaca la expulsión de la familia de profesores que desde Venezuela vinieron a trabajar al colegio de Santa María de la Asunción hace un año para estar en la dirección, aunque llevan ya 14 dedicados a la asociación religiosa. "Ha ofrecido tres mil euros de liquidación y que se vayan con sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, a la calle", señalaron, al tiempo que añadieron que a esta familia, que vivía en el colegio, ya le han cortado el teléfono y restringido la entrada de visitas (sólo pueden entrar los miembros de la familia) y el coche, a pesar de tener garaje, lo tienen que dejar en la calle.

Con esta situación, el colegio ha perdido alumnos este curso. De hecho, la propia presidenta del AMPA del Colegio se reunió con el Comisario para saber qué pasaba y al día siguiente sacó a su hija del colegio. "Como ella, muchos más se han retirado del colegio, al extremo de que el número de aulas se han reducido considerablemente", aseguraron, al tiempo que destacaron que de 14 unidades en Secundaria podrían quedarse con entre 8 y 10 clases.