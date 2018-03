Financiación.- UDC asegura que mantendrá "hasta el final" la unidad del frente catalán en la negociación

20/09/2008 - 15:32

Pelegrí (UDC) advierte de que el Govern no podrá evitar que CiU plantee el tema de la financiación en el debate de política general

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UDC, Josep Maria Pelegrí, aseguró hoy que su partido mantendrá "hasta el final" la unidad del frente catalán en la negociación de la financiación, aunque advirtió de que el Govern no podrá evitar que CiU plantee el tema de la financiación en el debate de política general en el Parlament de Catalunya.

En rueda de prensa tras el Consejo Nacional de UDC, el dirigente resaltó que no pretende "limitar la unidad", pero marcó dos plazos: uno, el 26 de septiembre, cuando el ministro de Economía, Pedro Solbes, expondrá los Presupuestos Generales del Estado (PGE); en segundo lugar, el debate de política general en el Parlament de Catalunya.

Una vez Solbes presente los PGE, Unió podrá "evaluar cúal es la sensibilidad del Estado en relación al cumplimiento del Estatut y sus aportaciones al nuevo modelo de financiación para Catalunya", dijo.

Cuando lleguen estas "acotaciones temporales", CiU, y UDC específicamente, expondrán cúal es su posición respecto a la situación que se de en ese momento, ya que "nadie podría entender que no se fuera a un debate de política general sin hablar de financiación".

"EL SILENCIO NO ES RESPUESTA"

Pelegrí explicó que CiU aportó al Govern "un documento para consensuarlo", en el que la unidad va "más allá de palabras" y se llena de "contenidos" que el Estatut no cuantifica o no trata "objetivamente".

Dicho documento trata elementos que el Estatut no define "tan claramente", pero que tienen gran importancia para el sistema de financiación, dijo. Estos aspectos hacen referencia a inmigración, el mayor coste de los servicios, sobre todo el ámbito social, y el diferencial de precios entre Catalunya y otras zonas, entre otros aspectos que destacó Pelegrí.

No obstante, el dirigente de Unió reconoció que no existe un acuerdo al respecto con el Govern porque "no hay respuesta". "El silencio no puede ser una respuesta a las necesidades del país", criticó.

AHOGAR A CATALUNYA

El número dos de Unió recordó que "en tiempos de crisis más que nunca se debe resolver el nuevo sistema de financiación", ya que sin un nuevo modelo, Catalunya no podrá seguir ejerciendo su dinamismo económico y se "ahogará", lo que sería una "negligencia".

"Los municipios y la Generalitat deben tener los recursos suficientes" para afrontar una mayor envergadura del gasto social, indicó, aunque reiteró que siempre "con la solidaridad que sea necesaria".