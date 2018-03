Detenido un hombre por agredir a su ex pareja y a la prima de la víctima y otro por golpear a su compañera ante su hija

20/09/2008 - 16:59

La Ertzaitnza detuvo en las últimas horas a dos hombres, de 44 y 33 años de edad, acusados de ser los autores de un presunto delito de violencia de género. En el primer caso, un varón fue arrestado tras agredir en la vía pública a su ex mujer y a una prima de la maltratada que salió en su defensa. En el segundo caso, el acusado golpeó en el domicilio familiar a su compañera sentimental en presencia de la hija de ésta.

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El primer incidente se registró a las 22:35 horas de la noche de ayer cuando la Ertzaintza se desplazó a la confluencia de las calles Sabino Arana con Novia Salcedo, ya que un particular había informado al centro de coordinación de la existencia de una pelea entre varias personas.

Personados en el lugar, los agentes fueron requeridos por una mujer que manifestó a los agentes que había sido agredida por el ex marido de su prima, que se encontraba a una distancia de diez metros de los agentes. La mujer presentaba dos arañazos en el pecho, una herida en el labio inferior y un fuerte golpe en la espalda.

La víctima explicó a los agentes que, cuando su prima salió de su casa, su ex marido le propinó un fuerte tortazo en la cara y la agarró por los pelos para golpearla contra el suelo. En ese momento, ella salió en defensa de su prima y fue agredida por el ex marido de la mujer. Los agentes comprobaron que la ex pareja del presunto maltratador presentaba el pómulo y el ojo izquierdo enrojecidos y confirmó a los ertzainas que había sido agredida por su ex marido. Por ello, los agentes procedieron a la detención de PP.S.N., de 33 años por un presunto delito de violencia de género.

El segundo caso de maltrato se registró a las doce y media de esta pasada noche en un domicilio de Bilbao. Una patrulla se dirigió al citado inmueble, ya que una joven solicitó la presencia policial después de que su madre hubiera sido agredida por su pareja, que se encontraba en la casa.

Personados en el lugar, los agentes contactaron con una joven que manifestó a los agentes que el varón había agredido a su madre golpeándola en la cara. Los agentes observaron que la agredida presentaba el pómulo derecho hinchado y una herida en la nariz. Tras confirmar los hechos, los agentes procedieron a la detención de JL.C.C., de 44 años, por un presunto delito de violencia de género.