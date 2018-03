AMP.- El responsable de una joyería de Fuenlabrada planta cara a dos atracadores y consigue retener a uno de ellos

20/09/2008 - 17:03

El joyero asegura que "no se considera ningún héroe, sólo es un hombre que ha defendido lo suyo"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Dos personas han atracado esta mañana una joyería de Fuenlabrada, aunque su responsable consiguió, tras un forcejeo, retener a uno de los ladrones, que ha sido detenido posteriormente por la Policía Nacional

En declaraciones a Europa Press, el responsable de la joyería e hijo del propietario, Sergio Castillo, explicó que en el momento del atraco, observó cómo un hombre de aspecto sospechoso entró al establecimiento mientras otro se quedó en la puerta en actitud vigilante.

Momentos después, según el abuelo de Sergio, el atracador "sacó un cuchillo" y le amenazó pidiéndole a su nieto que le entregara todos los objetos de valor. "Dámelo que mato a tu abuelo", le dijo el ladrón a Sergio. Entones, "en un descuido que tuvo", su nieto "le atizó con una estaca" que se encontraba detrás de la puerta del establecimiento y redujo al atracador.

En ese momento, comenzó un forcejeo, en el que "salió el cuchillo del ladrón por un lado y la estaca del joyero por el otro", instante que aprovechó el anciano para recoger ambos objetos. "El único pensar que tengo ahora es no haberle dado una puñalada al tío, por lo menos haberle señalado, haberle dado en el muslo", agregó el abuelo.

Tras varios minutos de lucha, el joyero consiguió retener al ladrón hasta que llegó la policía. "Mi abuelo cerró la puerta mientras el otro salió escopetado, el que tiene un negocio propio está muy sacrificado toda la vida, y cuesta mucho dinero conseguirlo para que luego lleguen dos mierdas y que encima salgan ellos beneficiados", puntualizó Sergio.

Entonces, su compañero, que se encontraba en la entrada, cogió "100 euros, tres bandejas y unos relojes" que estaban a su disposición y huyó en un vehículo Ford Fiesta. Agentes de la Policía Nacional llegaron inmediatamente y detuvieron al ladrón retenido, pero no pudieron dar alcance al huido, puesto que, según el joyero del establecimiento, "salió escopetado".

"NO SOY NINGÚN HÉROE, SÓLO UN HOMBRE QUE HA DEFENDIDO LO SUYO".

Tras salir del del Hospital de Fuenlabrada con "una lesión en la córnea" del ojo derecho y en las cervicales, "un pequeño corte" que se hizo en la mano izquierda con el cuchillo" y "magulladuras del forcejeo", Sergio aseguró que no se considera "ningún héroe", sino tan "sólo un hombre que ha defendido lo suyo".

"Lo que tienen que hacer es endurecer las leyes porque los joyeros estamos todos discriminados, ya que en el gremio cada dos por tres están atracando a los representantes de joyerías, hace poco mataron a uno en Leganés", recordó.

Por otro lado, el propietario y padre de Sergio, Fermín Castillo, señaló orgulloso que su hijo es "muy valiente y ha actuado bien". "Yo quizás hubiera hecho igual o peor porque tengo mucho odio y rencor a toda esa gente, sería capaz de hacer algo gordo porque hay gente que realmente no merece vivir en la sociedad", puntualizó.

"La justicia no nos defiende como debiera, por eso hay que defenderse a capa y espada, ya que de la cárcel se sale pero del cementerio no". Él no va a pelearse con nadie, pero, "sí si alguien viene a por ti y a por tusa intereses que estas trabajando honradamente", concluyó.