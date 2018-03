La solidaridad entre mujeres y el cine danés optan a premio en San Sebastián

AFP 20/09/2008 - 18:17

La esperanzadora 'Frozen river', de la debutante estadounidense Courtney Hunt, sobre la solidaridad entre mujeres, y 'Fear me not', del danés Kristian Levring, uno de los fundadores de Dogma, se presentaron este sábado en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián.

El primer filme de Courtney Hunt, galardonada con el Premio Especial del Jurado este año en el Festival de Sundance y muy aplaudida en una sala abarrotada este sábado, narra la decisión de una mujer, cuyo marido le abandona, de trabajar en el contrabando de inmigrantes para poder sostener a sus dos hijos.

'Frozen River', el río San Lorenzo a su paso por la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que cruza la protagonista, aborda la cuestión de las "mujeres de diferentes culturas que son solidarias cuando sus vidas están amenazadas", resumió la directora, que también opta al premio a nuevos directores en San Sebastián. El "largo viaje para llegar hasta la solidaridad" y "el tema universal de la maternidad, en el que conectan las madres", que "comparten un lenguaje y un compromiso", centran el filme, más que el tema de la pobreza en Estados Unidos, el tráfico de inmigrantes, las reservas de indios en el país o el contrabando en ellas, estimó.

Por su parte, el director Kristian Levring, fundador del movimiento danés Dogma, presentó este sábado la inquietante 'Fear me not', un relato de un padre de familia acomodado pero insatisfecho con su vida que empieza a tomar unas píldoras antidepresivas en busca de la felicidad.

"Es un hombre que ha tenido en la vida todo lo que ha querido y además ha tenido éxito, y se da cuenta (...) de que su vida no le llena, o al menos no como él pensaba. Se pregunta si ésta es la vida que quería y lo intenta resolver de una forma bastante definitiva", explicó el director en conferencia de prensa. Sentirse insatisfecho "le ocurre a mucha gente, pero no en la forma tan extrema de la película", apuntó.

El director, que ha querido ahondar en el conocimiento de uno mismo y "no decir a la gente que no tome antidepresivos", utiliza en abundancia el paisaje para "mostrar que viven en un mundo ideal, que casi han alcanzado la perfección", pero también como "píldora" para el protagonista.

Levring ('The king is alive'), fue uno de los fundadores en 1995 del movimiento Dogma, formado sobre todo por directores daneses como Thomas Vinterberg ('Festen') y Lars Von Trier ('Los idiotas'). Los cineastas de Dogma preconizaban una manera de filmar más natural, en exteriores, con la cámara en mano y sonido directo, entre otras cosas.

Este sábado también se presentará a concurso 'Tropic Thunder, una guerra muy perra', del estadounidense Ben Stiller, que también actúa junto a Robert Downey Jr.

Directores consagrados como el británico Michael Winterbottom, que estrenará 'Genova', y el surcoreano Kim Ki-duk, con 'Dream', optan al máximo galardón del Festival, la Concha de Oro, que se entregará el 27 de septiembre en la ciudad vasca, junto con 'El nido vacío', del argentino Daniel Burman -único filme latinoamericano que compite en la sección oficial- y 'Tiro en la cabeza', del español Jaime Rosales.

En total compiten 15 filmes y el primero en presentarse, el viernes, fue 'El caballo de dos piernas', de la iraní Samira Makhmalbaf, en la que se cuenta la historia de un chico que hace de "caballo" de otro en Afganistán.

Además, 14 filmes latinoamericanos aspiran a premio en la sección Horizontes reservada a la región, en la que la actriz cubana Mirtha Ibarra, presidenta del jurado, presentará el documental 'Titón, de La Habana a Guantanamera', sobre su pareja, el director cubano Tomás Gutiérrez Alea.

Y el 26 de septiembre recibirá el Premio Donostia por su carrera la actriz estadounidense Meryl Streep, después de haberlo recogido el viernes el español afincado en Estados Unidos Antonio Banderas.