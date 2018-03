Arenas, Sanz y Tarno continúan al frente de la nueva Ejecutiva, con importante presencia femenina en las vicesecretarías

20/09/2008 - 21:53

Javier Arenas, Antonio Sanz y Ricardo Tarno seguirán encabezando, como presidente autonómico, secretario general y vicesecretario general, respectivamente, el nuevo Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A, que resultó hoy elegido con el 97,24 por ciento de los votos de los compromisarios del XII congreso del partido, y donde destaca una importante presencia de mujeres en las vicesecretarías de área (nueve de doce) y en las secretarías de área (12 de 29).

CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)

Como vicepresidentes del partido, que se amplían de ocho a nueve, se mantienen los alcaldes de Huelva, Pedro Rodríguez; de Málaga, Francisco de la Torre; de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador; de Cádiz, Teófila Martínez, y de Granada, José Torres Hurtado; la diputada nacional Celia Villalobos, y el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Se incorporan el diputado nacional Cristóbal Montoro y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Nieto.

La diputada autonómica por Córdoba María Jesús Botella es la única que deja de ostentar ese cargo tras ser nombrada secretaria del Comité Electoral.

Otra novedad del nuevo Comité Ejecutivo Autonómico es la ampliación del número de vicesecretarías de área, de nueve a doce, nueve de las cuales estarán ocupadas por mujeres.

Repiten al frente de vicesecretarías Ana María Corredera (Organización y Electoral); Fátima Báñez (Política Económica y Empleo); Alicia Martínez (Relación con las organizaciones sociales); Jaime Raynaud (Estudios y Programas), y Salvador Fuentes (Movilización). Se incorporan Mario Bilbao (Formación); Mari Fran Carazo (Política Municipal); Ana Tamayo (Políticas de Igualdad); Rosario Soto (Política Social); Patricia Navarro (Política educativa), y Elena González (Relaciones Institucionales). Asume el rango de vicesecretaría la coordinadora de Presidencia, puesto en el que repite Patricia del Pozo.

De los 29 secretarios de área del Comité Ejecutivo Autonómico, doce son mujeres y 17 hombres, mientras que se aplica la paridad en el Comité Electoral y Comité de Derechos y Garantías, con hombres como presidentes y mujeres como secretarios generales, respectivamente.

No ocurre así, en el Consejo de Alcaldes y en la Unión Interparlamentaria, donde presidencia y secretaría general recaen en ambos casos en hombres. Asimismo, la paridad también se aplica en los vocales, con once hombres y once mujeres.