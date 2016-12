Convocadas este miércoles doce concentraciones en Andalucía contra los cortes de luz "y los abusos eléctricos"

Maíllo pide debatir sobre la nacionalización de las eléctricas y Rodríguez recuerda que "la Constitución recoge su intervención"

Podemos Andalucía, IULV-CA, CCOO-A, UGT-A y Facua han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe este miércoles en las doce concentraciones que se celebrarán en diferentes municipios de Andalucía en el marco de una iniciativa para combatir la pobreza energética y contra los cortes de luz a las familias sin recursos "y los abusos eléctricos".

Así lo han expuesto en rueda de prensa la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, su homólogo en IULV-CA, Antonio Maíllo, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, la secretaria de Políticas Sociales de UGT-A, Soledad Ruiz, y la presidenta de Facua Andalucía, Olga Ruiz. Las movilizaciones están convocadas en todo el país por las 27 organizaciones de la sociedad civil impulsoras del manifiesto 'nomascortesdeluz.org', partidos políticos que apoyan sus reivindicaciones y numerosos colectivos locales.

Al margen de las movilizaciones, que se desarrollarán en las ocho capitales andaluzas además de en Roquetas de Mar, Vera, Algeciras, Jerez y Puerto Real, los promotores de la iniciativa han convocado un apagón de una hora a las 19,00 horas, a la que reclaman que se sumen todas las administraciones andaluzas.

De hecho Maíllo ha anunciado que IU presentará una iniciativa conjunta con Podemos en la Mesa de la Cámara andaluza para que el Parlamento se sume a esta iniciativa. Precisamente a esa hora se estará desarrollando en el Parlamento andaluz el debate final de los Presupuestos de la Comunidad para el 2017.

Así las cosas, Teresa Rodríguez ha considerado que abordar la pobreza energética es una cuestión "fundamental" dado los datos que reflejan esta realidad en Andalucía y cuando "el oligopolio eléctrico no ha dejado de ganar dinero a costa de subir las tarifas". Considera que es necesario que las administraciones públicas "intervengan en esta situación clara de abuso".

Ha defendido que los 3.500 millones de euros de ayudas que investiga la UE en concepto de coste de transición a la Competencia "es necesario que las eléctricas lo devuelvan a las arcas públicas para garantizar los suministros básicos"; así como ha anunciado que Podemos Andalucía volverá a llevar a la Cámara andaluza la ley de emergencia habitacional pero buscando "más consenso".

La líder andaluza de Podemos ha sostenido que "es necesario que haya derechos garantizados para la ciudadanía" que "no debe mendigarlos" sino abrir el debate sobre la renta básica, así como ha pedido "dar la vuelta a la balanza y poner a los ciudadanos en el centro de la política".

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha pedido recuperar la luz como un derecho humano porque lo que ocurre "es consecuencia de que el PP y el PSOE iniciaron la privatización de las eléctricas", de ahí que haya planteado que "hay que reabrir el debate de la nacionalización de estas empresas, rescatarlas para el Estado", pues los gobiernos no pueden hacer frente a esta situación "mendigando a las empresas".

Al respecto, Teresa Rodríguez ha dicho que la Constitución "recoge la posibilidad de que el Estado intervenga en las empresas energéticas en caso de que se produzcan practicas oligopólicas", como entiende que ocurre y porque "controlar sus recursos energéticos son cuestiones estratégicas para el Estado" y para hacer frente a una transición energética hacia las renovables.

En cualquier caso, Maíllo ha aseverado que "el plan para paliar la pobreza energética no es un plan de petición de favores a las eléctricas", antes de avanzar que, junto con Podemos, pedirá a la Mesa del Parlamento que la institución se sume al apagón de 19 a 20 horas de este miércoles porque "desde el ámbito público tenemos que posicionarnos".

El líder de IU ha llamado a "la rebelión ciudadana" contra estos "abusos de las eléctricas vinculados a una decisión política que se puede revertir". "Difícilmente se puede hablar de soberanía si la capacidad de decisiones de las políticas energéticas no dependen del Gobierno y sí de los consejos de administración de estas empresas", ha zanjado.

CCOO PIDE "NO INSTAURAR LOS CARNÉS DE POBRES"

Por CCOO-A, Carbonero ha advertido que "la pobreza es la consecuencia de una políticas de desigualdades, una política neoliberal de la derecha que ha abierto una gran brecha social donde un importantísimo número de personas no pueden tener una vida digna". Ha criticado que las eléctricas "gobiernan la calidad de vida de las personas y también lastran la competitividad de nuestra economía", a la par que ha exigido al Ejecutivo que cambie estas políticas, un sistema de financiación para cubrir los servicios básicos y que "no se instauren los carnés de pobres".

La secretaria de Políticas Sociales de UGT-A, Soledad Ruiz, ha pedido "no dar una respuesta puntual a algo que puede tener más repercusión y que ha dado lamentablemente la muerte de una persona mayor en situación de indigencia en su casa", y de esta manera ha reclamado que se dé respuesta desde los parlamentos, que actúen "de manera específica" en esta materia y planteen una regulación para "plantar por fin el déficit y los abusos tarifarios que ha habido hasta la fecha".

Por su parte, la representante de Facua ha resaltado que "la pobreza energética es una realidad en nuestros país y mata en España más que los accidentes de tráfico", de ahí que reclame que el Gobierno "no puede seguir mirando al lado de las eléctricas" porque "solo le importa el mercado y no los ciudadanos". Ha defendido que debe prohibir los cortes de luz a familias de recursos y establecer unas tarifas sociales, así como "actuar frente a los fraudes de las eléctricas". "No queremos caridad, queremos derechos", ha sostenido.

MANIFIESTO DE 'NOMASCORTESDELUZ.ORG'

El manifiesto de 'nomascortesdeluz.org' reclaman que se ponga fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigen también al Gobierno de España que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una "auténtica" tarifa social para familias con bajos niveles de renta.

Entre sus reivindicaciones piden la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos; el fin a los abusos tarifarios y la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia; o crear una auténtica tarifa social.

También solicitan reconocer y devolver por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia; hacer una auditoría al sistema eléctrico, y aplicar el IVA superreducido a la electricidad.

El manifiesto está impulsado por 27 organizaciones tales como Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra, Anticapitalistas, Asgeco, Attac, CCOO, CGT, Confederación Intersindical, Convocatoria Cívica, Democracia real YA!, Ecologistas en Acción, FACUA-Consumidores en Acción, Frente Cívico Somos Mayoría, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma Garanticemos las Pensiones, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red de Solidaridad Popular, Somos Izquierda, Somos Sindicalistas, UGT, Unccue, USO y WWF.