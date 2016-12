FUGA, el programa de exploraciones sonoras residente en Etopia, cierra el 2016

21/12/2016 - 8:59

El proyecto FUGA: Exploraciones Sonoras, que desarrolla Born!Music en Etopia Centro de Arte y Tecnología bajo la dirección artística de Santiago Latorre, cerrará 2016 con una última actuación a cargo de la compositora Ashley Paul, que tendrá lugar este miércoles, 21 de diciembre, a las 20.00 horas.

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

Tras un intenso curso de residencias artísticas y contenidos formativos con este concierto, Paul mostrará al público el trabajo de un mes de residencia en Etopia, donde ha estado componiendo y grabando una colección de canciones utilizando como base su voz, guitarra eléctrica, saxofón, clarinete y pequeños objetos.

La artista residente realizará una actuación para mostrar estos temas, desarrollados y grabados en colaboración con músicos de la ciudad, y hablará sobre su aclamada práctica musical que une el formato canción con la escritura acústica experimental a través de la improvisación.

Ashley Paul es una compositora y multi-instrumentista norteamericana afincada en Londres, actualmente investigadora docente en Goldsmiths College (University of London). Sus discos en solitario han sido aclamados por la crítica, siendo elegidos en The Wire: Top 50 Albums of 2013 y Pitchfork's "The Out Door" best experimental sounds of 2013.

FUGA 2017

Desde 2015, el proyecto de Born!Music FUGA: Exploraciones Sonoras ha puesto en marcha residencias artísticas con artistas nacionales e internacionales y opera como plataforma de exhibición e incubadora de contenidos formativos en Etopia Centro de Arte y Tecnología, con el objetivo de interconectar artistas, tecnólogos y colectivos que, desde distintos ángulos de la música, el arte y la tecnología trabajan con el sonido como herramienta.

FUGA continuará trabajando en esta línea en 2017 con más residencias artísticas a cargo de la japonesa Kyoka, la residencia conjunta de la alemana PYUR y el neozelandes FIS, y la continuación de la de Helena Cánovas; además de con más contenidos formativos.