Las intensas lluvias de los últimos días, posible causa del desprendimiento en Alcalá del Júcar

21/12/2016 - 9:51

El alcalde de Alcalá del Júcar (Albacete), Pedro Antonio González, ha indicado que las intensas lluvias de los últimos días podrían haber provocado el desprendimiento del peñón que ha destrozado al menos 10 viviendas del barrio histórico-artístico del Ceñajo, al arrastrar todo lo que encontró a su paso.

ALBACETE, 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el alcalde ha señalado que la humedad provocada por la lluvia podría haber generado estas escorrentías en el peñón a través de una grieta, provocando un efecto avalancha de piedras de gran tonelaje que han cortado a cuchillo un barrio tan emblemático.

"Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, pero ha destrozado casas, las calles las ha cortado a cuchillo y ha destrozado el tendido eléctrico y las tuberías de abastecimiento de agua", ha lamentado el primer edil.

Es por ello que se ha establecido un perímetro de seguridad tras valorar que seguía existiendo riesgo de desprendimiento de algunas piedras que habían quedado contenidas en una malla de protección que existe en la zona.

Según ha confirmado el alcalde, efectivos de la Guardia Civil se han quedado toda la noche "protegiendo todo este perímetro". Además, se han cortado los suministros de agua y electricidad en la zona para evitar males mayores.

Esta previsto que en la mañana de este miércoles, con la luz del día, se cuantifiquen los daños materiales que ha sufrido una zona de gran valor patrimonial para uno de los municipios más turísticos de la provincia de Albacete.

El alcalde, que se ha mostrado sorprendido por el desprendimiento, ha indicado que ya se había actuado sobre el peñón y que no se ha había descubierto ninguna grieta ni ningún signo que hiciera pensar que estaba a punto de desprenderse.

"Va a costar mucho reponer las cosas, asegurar la zona y recuperar la normalidad porque quien conoce Alcalá del Júcar sabe que es un lugar de difícil acceso", ha continuado el alcalde del municipio, que ha afirmado que la entrada de maquinaria pesada va a ser complicada, por lo que prácticamente todo el trabajo se va a tener que hacer de forma manual.

No obstante, ha dicho que lo más importante es que no haya habido heridos, ya que las viviendas afectadas son, en su mayoría, segundas residencias que sus propietarios utilizan en vacaciones o fines de semana, y otras se destinan como alojamiento rural. Además, a la hora a la que se ha registrado el desprendimiento no transitaba nadie por los viales afectados.

PREOCUPACIÓN DE LOS VECINOS

Este desprendimiento ha causado importantes daños patrimoniales, porque la zona afectada forma parte del conjunto histórico artístico de un municipio en la que la mayoría de vecinos viven del turismo. Una situación que ha provocado "mucha preocupación" en la población, tal y como ha explicado Pedro Antonio González.

"Los vecinos están preocupados, consternados y a la expectativa de cómo se puede recuperar la normalidad", ha finalizado el primer edil, que ha añadido que no se descartan nuevos desprendimientos.