Gabilondo "en absoluto" tiene la aspiración de liderar el PSOE, cuyo liderazgo debe generar "encuentro"

21/12/2016 - 10:17

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha enfatizado que el futuro líder del PSOE deberá ser una persona que genere espacios de encuentro y reconciliación dentro del partido, pues de lo contrario no merecería ser dirigente, y ha enfatizado que él "no está en absoluto" en esas aspiraciones.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"El liderazgo no se genera por el número de enemigos que se construye sino por construir espacios en común, espacios de acuerdo y que no sean de confrontación", ha señalado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, al ser preguntado sobre las cualidades del futuro liderazgo en la formación.

Por otro lado y sobre la labor de la Gestora del PSOE, el parlamentario socialista cree que se trabaja con "seriedad", con "muy buena voluntad" y en una situación de "enorme dificultad", para recalcar a continuación que una gestora es un "lugar de tránsito, no de diferencia" cuya labor no debe identificarse con ninguna posible candidatura para no crear "brechas no reconciliables".

Entiende que los futuros candidatos que se presenten a dirigir el partido deben tener la "obligación" de abrir un espacio que no sea la disputa de dos posiciones enfrentadas sino que deben explorar lo que "hay en común". "De no ser así, uno no merece ser líder", ha subrayado.

Por otra parte, Gabilondo ha subrayado que él no está "en absoluto" en la posibilidad de liderar el partido. "En modo alguno estoy en nada de eso", ha agregado para exponer que tampoco va a militar en el PSOE, si bien manifiesta su "admiración y respeto" a las personas que militan en un partido.

PACTO EDUCATIVO

Sobre la posibilidad de alcanzar un pacto nacional sobre Educación, Gabilondo cree que es algo "inexorable" y que es necesario que todos se pongan a trabajar para que eso "ocurra" para dar a esta materia la "estabilidad legislativa y la financiación" que demanda la sociedad.

En este sentido, expone que el acuerdo debe fraguarse con la comunidad educativa (estudiantes, padres*) y que el pacto social que se alcance debe ser "efectivo" pues sin él no valdrá el "pacto político".

Gabilondo ha reprochado que algunos quieren "un pacto sin pactar" y que el consenso requiere "acordar" y eso lleva "tiempo, trabajo, paciencia y mucha capacidad de diálogo". En su opinión, se tiene de derogar la LOMCE por ser una normativa que no tuvo el consenso y apoyo necesario.

La alternativa a la LOMCE, según el exministro de Educación, debe ser un acuerdo "de todos los grupos" para generar un proyecto con "expectativa de futuro".