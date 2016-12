Nadal explica que el acuerdo sobre pobreza energética es sólo con el psoe porque nadie más le contestó

21/12/2016 - 10:01

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó este miércoles que el acuerdo contra la pobreza energética se firma sólo con el PSOE porque es el único grupo parlamentario que contestó a su propuesta sobre el bono social.

En declaraciones en los pasillos en el Congreso de los Diputados, Nadal detalló que envió su propuesta de bono social el pasado día 2 y que la semana pasada volvió a hablar con todos los grupos.

"Y el único que ha hecho aportaciones ha sido el Grupo Socialista", desveló, en referencia a la exigencia de prohibir por ley el corte de suministro energético a personas económicamente vulnerables que lleva el PSOE al acuerdo. "Nos habría gustado contar con todo el mundo".

"El resto ni decir si les gustaba o no. No sé si no han trabajado o no han querido pronunciarse, pero desde el 2 de diciembre al 21 hay tiempo más que de sobra para haber hecho aportaciones", indicó.

Centrándose en Unidos Podemos, uno de los grupos que han asegurado que sí han hecho aportaciones para que se les incluya en el acuerdo, el ministro aseguró que el pasado jueves recordó expresamente a su portavoz del ramo, Josep Vendrell, que no le había contestado nada a la propuesta de bono social y le preguntó si este grupo iba a hacer aportaciones o aceptaba el texto que se aprobaría como decreto-ley para convalidarlo, pues quería llevarlo "cerrado".

