Dastis reitera que no es una “tragedia” que los jóvenes tengan que irse a trabajar al extranjero

21/12/2016 - 10:16

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, insistió este miércoles en que no es ninguna “tragedia” que los jóvenes españoles tengan que separarse de sus familiares y amigos para irse a trabajar al extranjero, algo que a su juicio “enriquece” y contribuye a la “formación personal, humana y profesional”.

Así lo expresó en los pasillos del Congreso de los Diputados, después de defender en la sesión de control al Ejecutivo que salir de España por motivos laborales “desarrolla una apertura a nuevos horizontes”, “abre la mente” y fortalece las habilidades sociales”.

“A mí no me parece una tragedia separarse de sus amigos y de sus familias”, dijo al ser preguntado por las condiciones a las que se enfrentan los jóvenes que se tienen que ir al extranjero y a que eso suponga que tengan que distanciarse de sus vínculos personales en España. “Yo también tengo apego a mi pueblo y he estado en el extranjero”, subrayó.

En su opinión, “hay quien se marcha obligado por las circunstancias”, pero pese a ello recomendó “sacarle el mejor partido a esta situación”. “Honestamente, creo que ir fuera es algo que enriquece y que uno aprende a vivir en nuevas culturas, con nuevas contumbres y eso a la larga enriquece y contribuye a la formación personal, humana y profesional”, sentenció.

En esta línea, dijo que las personas que tienen que irse fuera del país adquieren un “capital” que “cuando vuelvan pueden poner también al servicio del desarrollo de España”. No obstante, reconoció que el “ideal” del Gobierno es que “todo el mundo se quede donde quiere estar”.

Dicho esto, avisó de que estamos en un mundo “globalizado” y los jóvenes que se van al extranjero normalmente muestran “iniciativa” e “inquietud”. “En la Unión Europea la gran política que hay ahora es la de la movilidad de los jóvenes”, insistió.

Por último, dijo que hay que trabajar para “conseguir” que los ciudadanos se sientan “ciudadanos de su país y de su entorno más amplio”, aunque admitió que “hay que tratar de evitar” que los jóvenes sientan que se van al extranjero “obligados”.

