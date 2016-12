La CUP enmienda las cuentas para destinar 760 millones a políticas sociales sin subir impuestos

21/12/2016 - 11:04

Reorganiza las prioridades del Govern, rebaja sueldos a altos cargos y revierte externalizaciones

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La CUP ha presentado los ejes de las enmiendes que pretende introducir en los Presupuestos de la Generalitat para 2017 que el martes superaron las enmiendas a la totalidad y que ahora están en el periodo de negociación entre los grupos parlamentarios, siendo los 'cupaires' los únicos que podrían avalarlos definitivamente.

En una entrada en la página web impulsada por la CUP 'Observatori del procés' explican que 626 de esos millones irían destinados a 11 programas nuevos vinculados a fondos transversales, como avanzó la diputada Eulàlia Reguant en sus intervención en el pleno del martes.

Una de las medidas para conseguir ese dinero es la reducción del 19% de las retribuciones complementarias de los altos cargos y cargos de confianza para destinarlo íntegramente al fondo de la renta garantizada de ciudadanía, a la que el proyecto de presupuestos del conseller de Economía, Oriol Junqueras, no reserva ninguna partida: "Sólo con esta medida se rescatan tres millones".

Los 'cupaires' destacan que uno de los fondos que se dotan con mayores cantidades es el referido a la reversión de externalizaciones, que hace posible el rescate de 293,9 millones que piden redistribuir de la siguiente manera: "54,1 millones a educación; 45,4 a renta garantizada de ciudadanía; 41 a vivienda pública de alquiler y 180,6 al fomento del cooperativismo".

Piden un "mayor control de las políticas de aval de la Generalitat" y que sea el Parlament quien autorice avales superiores a 10 millones de euros; proponen que no se firmen algunos como el de Formula One Group y el del circuito de Montmeló --que recuerdan que es deficitario--, y señalan de nuevo al macrocomplejo BCN World como ejemplo de lo que no quieren.