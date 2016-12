Directores de centros públicos ven "muchas deficiencias" en la orden foral sobre el PAI, con la que están "disconformes"

Piden "altura de miras" a los partidos y un pacto educativo con un proyecto plurilingüe que Navarra "necesita"

La Asociación de Directores de Colegios Públicos de Infantil y Primaria de Navarra (ADIPNA) ha reiterado su "disconformidad" con el borrador de orden foral que regula el PAI, que tiene "muchas deficiencias" y han criticado la "importante disminución de las horas que se imparten en lenguas extranjeras y unas horquillas que no demuestran la realidad".

En una sesión de trabajo en el Parlamento foral, solicitada por UPN y PSN, el presidente de ADIPNA, Juan Carlos Turumbay, ha señalado que aunque la propuesta de Educación "ha mejorado un aspecto en cuanto a fundamentos y aspectos metodológicos", la horquilla de horas planteada, de 6 a 12, es "peligrosa" para la escuela pública y "de alguna manera un retroceso".

También ve "deficiencias" Turumbay en el borrador de orden foral porque "no ofrece la opción de estudiar una segunda lengua extranjera y no se establecen mejoras en cuanto a los procesos a realizar". "La coordinación, la formación, hay muchos aspectos que siguen estando en la orden foral que no se regulan y que no se especifican".

En este mismo sentido, Alfonso Landa, director del colegio público Cardenal Ilundáin, ha afirmado que en la propuesta de orden foral "faltas cosas" y ha defendido que "sería necesario que se ofreciese la opción de estudiar una segunda lengua a lo largo de Primaria, dotar de recursos para el nivel C1 en el profesorado y sesiones de coordinación en los centros", entre otros aspectos.

Además, ha vuelto a demandar que el PAI en vez de un programa sea un modelo y ha subrayado que "dos tercios de los colegios públicos están dentro de los colegios PAI o British". "Es necesario plantearse a dónde queremos ir", ha reivindicado.

En esta línea, Manuel Martín, director del colegio Paderborn-Víctor Pradera, ha resaltado que la evaluación del PAI ha demostrado "el éxito de este programa" y también ha pedido que sea un modelo. "El modelo G es un modelo a desaparecer y el modelo que exista será un modelo plurilingüe", ha afirmado Martín, quien cree que también "necesitamos medios para la atención a la diversidad".

PIDEN UN PACTO EDUCATIVO

Por otro lado, el director de la asociación de directores ha pedido a los partidos políticos "altura de miras" y que intenten "entre todos" que haya "un proyecto plurilingüe, un pacto educativo que los futuros ciudadanos navarros lo van a necesitar".

"Navarra necesita y sigue necesitando un pacto educativo y ese pacto lo necesita en el ámbito de política lingüística. Se tienen que poner de acuerdo y los que somos gestores en el ámbito de las direcciones vemos que hay una necesidad", ha dicho a los parlamentarios.

En opinión de Turumbay, "esa política lingüística no puede estar al albur de los centros, tiene que haber en Navarra una política clara, definida en la que evidentemente luego los gestores podamos poner dentro de esa política no tanto modificaciones, sino aplicarla de la mejor manera posible para llevarla adelante".

Según ha expuesto, "esa política lingüística debiera de basarse en un informe que ya salió en Europa en el año 2000 donde marcaba que los ciudadanos europeos a futuro iban a necesitar como mínimo cuatro lenguas, dependiendo de dónde estuviesen viviendo". "Navarra tiene dos lenguas propias que hay que desarrollarlas, y las otras dos lenguas serían extranjeras, una el inglés, más luego puede haber otra dependiendo de las relaciones que podamos tener en Europa sean con Francia o Alemania", ha planteado.

LA OPOSICIÓN REITERA SUS CRÍTICAS

En el turno de los grupos parlamentarios, el socialista Carlos Gimeno ha criticado que "cuando llega la prematrícula, el Gobierno de Navarra saca algo en relación" al PAI y ha comparado esta situación con "el anuncio del turrón, que siempre vuelve por Navidad". "Para nosotros el PAI es escuela pública", ha reivindicado.

Por su parte, Alberto Catalán, de UPN, ha advertido de que "los mayores perjudicados de esta normativa van a ser los centros públicos y, más concretamente, los de modelo en castellano". Y ha coincidido con los directores en que un pacto educativo es "necesario" porque "la política lingüística no puede estar al albur de los centros educativos y de un director".

En representación de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha defendido el borrador de orden foral que, según ha dicho, "responde a la información, a los datos tal y como los conocemos hasta ahora" y ha negado que las horquillas propuestas supongan un "retroceso". En su opinión, es "imprescindible" el "seguir haciendo evaluaciones para ver si se confirman los datos que han salido en esa evaluación o pudieran haber diferencias".

Desde EH Bildu, Esther Korres ha calificado de "interesante" la propuesta realizada por los directores para alcanzar un pacto educativo y establecer un proyecto plurilingüe. Sobre las horquillas, ha señalado que no le parecen "justas" las críticas porque "no son verdad" y también ha querido dejar claro que "no se le va a obligar a nadie a salir del programa".

Por parte de Podemos, Tere Sáez ha considerado que la orden foral "no es buena tal como está", aunque "intenta dar un poco de orden al programa" y se ha mostrado de acuerdo con algunos aspectos como las horquillas. No obstante, ha considerado que "faltan cuestiones muy importantes", pero ha confiado en que "con todas las enmiendas planteadas se mejore".

El parlamentario 'popular' Javier García ha opinado que el borrador de orden foral "va en sentido contrario" a lo que establece la evaluación realizada al PAI y ha lamentado que esta normativa ha generado "otra incertidumbre más". "Es un programa que la evaluación ha dicho que funciona y que la sociedad quiere", ha valorado.

Finalmente, Marisa de Simón, Izquierda-Ezkerra, ha señalado que desde su formación "no vemos ningún argumento que justifique la retirada de esta norma" y ha defendido que "lo que procede es enmendar o establecer las modificaciones que se consideren pertinentes". A su entender, este tema "se está sacando de quicio y se está utilizando para alcanzar otro tipo de objetivos".