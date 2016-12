Clavijo, sobre el pacto: "Así no podemos seguir más"

21/12/2016 - 11:29

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha hablado hoy miércoles en el Pleno del Parlamento sobre el pacto de gobierno con el PSOE y ha reconocido que "así no podemos seguir más", de ahí que haya abierto un proceso de reflexión a lo largo de estos días para decidir si cesa o no a los cuatro consejeros socialistas, pues "lo importante para los canarios es la estabilidad del Gobierno y que nos centremos en sus problemas", apostilló.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 (EUROPA PRESS)

En respuesta a una pregunta de la diputada Australia Navarro, del PP, Fernando Clavijo destacó que la gestión de su Ejecutivo, a pesar de las tensiones con su socio, ha permitido que todos los indicadores económicos estén avanzando de manera positiva, por lo que la economía canaria "está dando síntomas de empezar a crecer".

El presidente añadió que este 2017 "va a ser estratégico para la remontada final", por eso considera tan importantes las decisiones que habrá que tomar. A su vez, agradeció al PP el "espíritu constructivo" que ha tenido no sólo para sacar adelante el presupuesto, sino también con sus gestiones en Madrid y que están generando "importantes frutos para Canarias".

La diputada Australia Navarro, por su parte, dijo que el balance de gestión y la acción del Gobierno en este año es "agridulce" porque, si bien ha acabado con el enfrentamiento institucional con el Estado, no ha acabado con los "tiras y afloja" con el PSOE, dando lugar a "un presidente que no lidera y a un gobierno que no gobierna".

Le pidió a Clavijo que no presuma con el FDCAN porque "se le ha salvado en el tiempo de descuento y gracias a un árbitro, el PP". Indicó, además, que "hay vida más allá de la bronca" y temas pendientes muy importantes, como la reforma electoral, la Ley del Suelo o la nueva Ley de Servicios Sociales. "Estos retos no pueden afrontarse desde la bronca. Le invito a que, ahora que estamos en Navidad, haga una reflexión y autocrítica porque tiene que llegar a una conclusión, y es que así no podemos seguir ni un minuto más", concluyó.