PSOE, Ganar e IU retiran sus mociones del Pleno al no dar "legitimidad" a un Gobierno con alcalde "machista"

21/12/2016 - 11:57

PSOE, Ganar e IUCM-LV han retirado todas las mociones que llevaba al Pleno Ordinario de este miércoles como protesta a la no dimisión del alcalde, David Pérez, tras el discurso sobre las feministas y las mujeres que pronunció en el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos.

ALCORCÓN, 21 (EUROPA PRESS)

"No damos legitimidad a un Gobierno que mantiene a un alcalde machista al que le han pedido la dimisión 17 de los 27 concejales", han indicado los tres partidos, que no van a debatir "ni con quienes lo son, ni con quienes amparan a los machistas".

Por su parte, el regidor ha exigido "respeto" a su persona. "No permito que se me insulte, no he sido nunca lo que me acusan", ha dicho, al tiempo que ha señalado que "se espera de los concejales que trabajen por el pueblo". "Retirarlas de esta forma es incumplir con sus deberes, ustedes mismos", ha señalado.

De igual manera, Pérez ha concluido que "es antidemocrático que se cuestione" su "legitimidad de presidir un pleno, habiendo sido votado por los vecinos".

MOCIÓN DE CENSURA

Durante las intervenciones del Informe de Gobierno, los partidos de PSOE (7 ediles), Ganar (5 concejales) e IUCM-LV (1 edil) han apelado a Ciudadanos en varias ocasiones para pedirles que se adhieran a la moción de censura en la que "ya hay 13 firmas", para así poder presentarla.

En el texto de la moción, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que se propone porque "el cambio político en Alcorcón es un clamor popular". El texto insiste en que los firmantes están dispuestos a impulsa la transformación.

"Estamos preparados para gobernar y, para ello, contamos con equipo, idea e iniciativas incorporadas en un programa de Gobierno común en el que intentamos recoger lo que consideramos prioritario para los vecinos", han detallado, insistiendo en que ha sido fruto del consenso, "anteponiendo los intereses de la ciudad".

El mismo documento expone dos puntos fundamentales: la destitución del actual regidor y la presentación de la portavoz socialista Natalia de Andrés del Pozo.

Ciudadanos ha optado por no retirar sus propuestas del pleno, porque consideran que son buenas para los vecinos, aunque no han contestado directamente a la petición de adhesión a la moción de censura propuesta por el resto de la oposición.

Lo que sí han dicho es que no estaban satisfechos con cuestiones sobre la gestión del Partido Popular. Entre otras, el que no se haya abordado la creación de una oficina antidesahucios, "que no hay un necesario Plan de Ordenación Urbana". También echan "de menos la rebaja del periodo medio de pago a proveedores", han detallado.