Zapater (PAR) pregunta a Soro cómo va a pagar el convenio de Renfe de 2016 y si lo presupuestará en 2017

21/12/2016 - 12:12

La diputada del PAR en las Cortes de Aragón Berta Zapater preguntará al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno autonómico, José Luis Soro, de qué partidas del Presupuesto de 2016 va a detraer los cuatro millones de euros que cuesta mantener los servicios ferroviarios en este año, como está recogido en el convenio con Renfe, y si lo va a presupuestar en 2017 para abonar la siguiente anualidad.

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Zapater ha anunciado que su grupo presentará cuatro preguntas, en pleno, en comisión y por escrito, dirigidas al Ejecutivo para saber qué lugar ocupa el ferrocarril en el nuevo mapa concesional del transporte público por carretera, dada la intención del Gobierno de impulsar la intermodalidad, si va a integrar el ferrocarril en el Plan Intermodal y también preguntarán sobre el convenio con Renfe.

Zapater quiere conocer, asimismo, qué vías contempla el consejero Soro para dar el servicio de ferrocarril a las localidades que tienen esta infraestructura, si finalmente no cierran un acuerdo con el Gobierno de España.

Un año después de que el Departamento de Movilidad rehusara firmar el convenio, "no solo no ha mejorado ni se ha negociado, sino que ha empeorado" el servicio, ha continuado Zapater, quien ha planteado que el Departamento "tenía un problema económico y no tanto preocupación por las líneas en sí" y 2016 ha sido "un año perdido" en esta materia, ha opinado.

Ha añadido que las "deficiencias" del ferrocarril indican que Soro "ha demostrado muy poco interés" en este ámbito y "sigue eludiendo su responsabilidad" pese a las peticiones de información del PAR.

TRATO IGUALITARIO

La parlamentaria del PAR ha expuesto que este servicio es competencia de la Administración General del Estado, pero el consejero tiene que ser el "interlocutor" para conseguir "un trato igualitario", criticando el "órdago" que lanzó en 2015, cuando anunció que no firmaría el acuerdo de 2016, reduciendo el Presupuesto del Departamento en cuatro millones que "ahora van a tener que pagar".

Ha recordado que Renfe dejó de vender billetes durante varios días el 5 de diciembre de 2015 y lo ha vuelto a hacer el pasado día 14, lo que el consejero atribuyó a cuestiones técnicas.

"No nos valen las excusas" de Soro, quien achaca la responsabilidad al Estado, ha dicho Berta Zapater, lamentando esta "tomadura de pelo". Ha subrayado que durante la pasada legislatura el tren fue una de las máximas preocupaciones de Chunta "y ahora, estando en el Gobierno, no lo es".