El PP apura los plazos para seguir negociando con el PSOE su apoyo a las cuentas

21/12/2016 - 12:18

Pide al Gobierno que "no ponga imposible" su respaldo

OVIEDO, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha admitido ante el Comité Ejecutivo Regional, reunido este miércoles en el Auditorio, que aún no ha tomado una decisión sobre el apoyo o no de los presupuestos generales de Asturias. A tres horas de que finalice el plazo para presentar enmiendas a las cuentas, el PP aún no ha desvelado si apoyará el presupuesto, se abstendrá o lo rechazará.

Las negociaciones, por tanto, continuarán su curso a lo largo de la jornada de hoy entre PSOE y PP para llegar a un punto de encuentro sobre el principal escollo a superar: el impuesto de Sucesiones. El PP ya planteó una "contraoferta" a su petición inicial de eliminar el tributo, basada en el modelo gallego --elevar el mínimo exento a 400.000 euros--.

La propuesta ya está sobre la mesa y conllevaría tramitarla mediante una ley complementaria al presupuesto, ya que la Ley presupuestaria no puede modificarse en el capítulo de ingresos --una modificación de estas características sería interpretada por los servicios jurídicos de la Junta General como una enmienda a la totalidad del presupuesto, lo que implicaría su devolución al Gobierno y la no aprobación de las cuentas--.

En una situación de minoría parlamentaria como en la que se encuentra el PSOE en la Junta General --con solo 14 de los 45 escaños--, el Gobierno debe llegar a acuerdos con la oposición para obtener los votos que le permitan sacar adelante la Ley de Presupuestos Generales. Ahora, con la decisión que adoptó este martes la Coordinadora regional de IU de no abstenerse a las cuentas, el escenario ha cambiado.

El reparto de fuerzas en el fragmentado parlamento asturiano se completa con 11 diputados del PP, 9 de Podemos, 5 de IU, 3 de Foro y 3 de Ciudadanos. El año pasado no consiguió el apoyo necesario, y el Gobierno retiró el proyecto al constatar que la mayoría de los grupos habían presentado una enmienda de totalidad. Este año, con todos los escenarios abiertos hasta las 14.00 horas, el Gobierno aún no ha recibido el apoyo de ningún grupo, aunque Ciudadanos y el PP --que suman en total 14 escaños-- son los grupos que más disposición negociadora han mostrado hasta ahora.

Desde el PP, Mercedes Fernández ha pedido al Gobierno que no le ponga "imposible" dar su apoyo a las cuentas, y ha admitido que una nueva prórroga presupuestaria sería "muy negativa" para Asturias.

"Con una disposición abierta y negociadora de la oposición, tiene que ser posible un acuerdo", ha subrayado. Así, ha pedido al PSOE que ponga la mirada en Asturias y los asturianos, olvidándose de "estrategias y cálculos políticos". "Nuestra propuesta es invariable, modificar a la baja sucesiones y que Asturias tenga presupuesto aprobado el 1 de enero, compaginar ambas cuestiones es objeto de una negociación que hoy, a las 11.20, todavía no podemos dar por cerrada", ha manifestado.

Mientras, Fernández ha asegurado que el PP ya tiene preparada una carpeta con numerosas enmiendas aunque "todavía está por determinar" si las presentan o no. "Deseo que se teja un acuerdo presupuestario", ha insistido.