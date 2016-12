El Cabildo de Gran Canaria hará un estudio en 2017 sobre el acoso escolar en los centros de secundaria

21/12/2016 - 12:48

El Cabildo de Gran Canaria realizará en 2017 un estudio de prevalencia sobre el acoso escolar en los centros de secundaria de la isla, al entender que es necesario establecer medidas de mediación ante microviolencias, relaciones tóxicas en la adolescencia y saber cómo perciben los estudiantes la situación.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado este miércoles el consejero de Educación y Juventud de Cabildo grancanario, Miguel Montero, para decir que al Gobierno de Canaria de "no ha querido compartir" datos sobre el acoso escolar con la institución insular.

"Nadie tiene estos datos, los tiene el Gobierno de Canarias. Nosotros haremos el estudio quieran o no quieran, necesitamos saber y tener estos datos para enfocar en 2017 hacia dónde queremos ir; eso no significa que no haya colaboración entre administraciones", sostuvo el consejero.