Podemos acusa a pp y psoe de pactar "un chanchullo" para frenar las movilizaciones contra la pobreza energética

21/12/2016 - 12:50

Podemos acusó este miércoles al PP y al PSOE de pactar un "chanchullo" cuyo contenido es "oscurantista" y no responde a las demandas reales con el único objetivo de frenar las movilizaciones contra la pobreza energética.

Los diputados Rafael Mayoral, Rosa Martínez, Lucía Martín y Josep Vendrell se reunieron en el Congreso con representantes de la Alianza Contra La Pobreza Energética poco antes de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicara en rueda de prensa el contenido del acuerdo cerrado con el PSOE.

Podemos teme que ese acuerdo sea "un parche" y un "lavado de cara" de las políticas del PP, que la anterior legislatura "no hizo absolutamente nada" en esta materia e incluso negaba la existencia de la pobreza energética a pesar de que estudios cualificados cifran sus consecuencias en 7.000 muertes al año.

Consideran "imprescindible" que el acuerdo incluya la garantía de que las personas vulnerables no sufrirán cortes de ningún suministro térmico, no solo de luz, que recaiga en las empresas y no en esas personas la demostración de que son consumidores vulnerables, y que la paralización de los cortes sea independiente del tipo de contrato de suministro.

Reclaman, además, descuentos en la factura en función de las rentas familiares, y que todas las medidas sean financiadas por las empresas del sector energético.

Mayoral denunció que el acuerdo entre el PP y el PSOE es un "chanchullo" y un "paripé" que busca un titular mientras siguen teniendo a sus expresidentes y exministros en consejos de administración de las empresas del sector.

Aseguran que el ministro conoce su opinión porque han participado en las reuniones y le han hecho llegar sus demandas en función de las demandas formuladas por quienes trabajan "a pie de calle" combatiendo la pobreza energética, que fueron recogidas en una moción recientemente aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados.

Consideran que el Gobierno ha decidido convertir al PSOE en su "socio prioritario" y los socialistas han renunciado a ser alternativa al PP y se han sumado a la "gran coalición".

