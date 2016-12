Vara defiende sobre la producción de cava que "un producto que se vende entero no tiene por qué pararse"

21/12/2016 - 12:58

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido sobre la reclamación, "fundamentalmente" procedente desde Cataluña, de que durante "unos años" no pueda producirse más número de hectáreas de cava en España, que "un producto que se vende entero y que se vende todo no tiene por qué pararse".

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 21 (EUROPA PRESS)

Al respecto, ha añadido sobre el mismo asunto que, según conversaciones mantenidas desde la comunidad extremeña con el Ministerio de Agricultura, dicho órgano estatal "comparte" con la región que "no se puede estar al albur de los intereses de nadie" y que "un producto que se vende entero y que se vende todo, no tiene por qué pararse", hasta que "llegado un día" se vea que "sobra lo que se produce".

Durante su participación este miércoles en Almendralejo (Badajoz) en el Desayuno Hospitalario Navideño de la Plataforma Sanidad Pública, ha incidido también en que, con el tema del cava, según ha dicho lo que ha ocurrido es que "cuando Extremadura, Almendralejo producía 60.000 botellas de cava al año no era un problema para nadie ni le preocupaba a nadie" pero "cuando ha pasado a producir 5 millones empieza a ser un problema para la competencia".

"¿Qué es lo que quieren hacer? Que ahora durante unos años no se pueda producir más número de hectáreas de cava, porque saben que si se pueden producir más hectáreas nosotros vamos a seguir creciendo, y entonces las empresas del cava, fundamentalmente de Cataluña, han aprobado en el Consejo Rector de la Denominación de Origen una medida que sea la de congelar durante un tiempo el crecimiento del número de hectáreas", ha declarado, tras lo cual ha añadido que "eso lo tiene que aprobar el ministerio" y por ello la comunidad extremeña ha acudido al ministerio.

"El ministerio comparte con nosotros que no se puede estar al albur de los intereses de nadie y que algo que se vende, porque si no se vendiera, pero un producto que se vende entero y que se vende todo, pues no tiene por qué pararse, hasta que llegado un día veamos que sobra lo que se produce", ha señalado el presidente autonómico.

"La ministra estuvo muy receptiva y el ministerio yo creo que comparte esta misma opinión y espero que se resuelva", ha indicado.

HISTORIAS

Por otra parte, tras indicar que "la vida son historias" y que "la vida de cada uno es una sucesión de momentos", ha destacado que la "historia" del Hospital de Almendralejo "es una historia de vida" que "alguien tendría que escribir".

"Todavía muchos podemos aportar cosas. Es un hospital que tiene una historia muy peculiar que yo creo que no la tiene ningún hospital en España", ha señalado Vara, quien ha añadido que el "hospital nació de la calle, de las plataformas, del movimiento social, de la reivindicación".

"Muchas gracias por sentirlo tan vuestro, porque vuestro es", ha declarado el presidente de la Junta, quien ha apuntado que se trata de un hospital del que sentirse "orgullosos", porque ha atendido 180.000 urgencias y ha albergado casi 30.000 intervenciones quirúrgicas.

"Ya es un hospital del que los trabajadores se sienten muy orgullosos, al que quiere venir ya la gente a trabajar", ha resaltado Fernández Vara, quien ha reconocido también la labor de personas que "hacen posible el día a día" también en los hospitales, como limpiadores, o personal de mantenimiento, entre otros.