C's no se plantea entrar en el Gobierno de Cifuentes porque el acuerdo de investidura está cumplido al 90%

21/12/2016 - 13:18

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado este miércoles que a día de hoy no se plantean entrar en el Ejecutivo autonómico porque el acuerdo de investidura se está cumpliendo al 90 por ciento.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"No nos planteamos entrar. Las únicas razones que podrían llevar a plantear esa entrada es que el acuerdo no se cumpliera" y que el presupuesto que han apoyado no se ejecutara. Como no ha sucedido ninguna de las dos opciones, no se lo plantean, ha afirmado Aguado en rueda de prensa posterior a una reunión que ha mantenido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para valorar el cumplimiento del pacto de investidura.

La presidenta autonómica ha afirmado que el grado de ejecución es "muy alto" y ha hecho una valoración "positiva" del grado de cumplimiento del acuerdo, ya que se encuentra al 90 por ciento. Aguado también ha visto con buenos ojos la situación porque se han cumplido 35 de las 76 medidas y otras 35 están en marcha.

