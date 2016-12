Comunidad llama de nuevo a la "responsabilidad" de partidos para que presupuestos se aprueben antes de final de año

21/12/2016 - 13:17

La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, ha vuelto a hacer este miércoles un llamamiento a la "responsabilidad" de las fuerzas políticas para que los presupuestos puedan estar aprobados en el calendario previsto, el 30 de diciembre, porque, ha alertado, "de no ser así tendremos un problema y metemos a Murcia en un lío".

MURCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Tras dejar claro que la negociación "se mantiene con todos los partidos pormenorizada sobre cualquier asunto y no se excluye a nadie", ha manifestado que la prioridad absoluta es que se aprueben ese día.

Por ello, Arroyo, que ha hecho estas declaraciones al ser preguntada por ello en la rueda de prensa tras informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha dicho que el Gobierno regional "tiende la mano a cualquier grupo político y si hay que modificar algún asunto dentro de que sean viables estamos abiertos y en ese proceso de negociación".

En la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha confesado, "se han puesto sobre la mesa ejemplos concretos de lo que puede pasar si no tenemos presupuestos el 1 de enero, como que no podrán iniciarse las actuaciones previstas dentro del Año Jubilar de Caravaca o la partida inicial de 21 millones para el Mar Menor, además de que no se podrán poner en marcha las actuaciones recogidas en la Estrategia de Empleo".