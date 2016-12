Dibujo, fotografía, pintura o escultura a buen precio en la 'II Feria de Arte'

21/12/2016 - 13:23

Dibujo, fotografía, pintura o esculturas de Carlos Balanza, Carlos Corres, Javier Jubera, Juanjo Ortega y Rafael Lafuente, a buen precio, en la 'II Feria de Arte', que se desarrolla hasta el 30 de diciembre, en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía.

LOGROÑO, 21 (EUROPA PRESS)

Se trata de una iniciativa que, enfocada al arte contemporáneo, pretende apoyar a los artistas de la región para que puedan vender sus obras, tanto de nueva creación como las que tengan almacenadas en sus estudios, de cara a que "sirvan también cómo un regalo navideño", según ha destacado Carlos Fuentes, de Fundación Caja Rioja.

Ha apuntado que son obras de "pequeño formato" con lo que "influirá en su precio", aunque también ha detallado que hay que tener en cuenta que los cinco artistas "son de reconocido prestigio y punteros en el panorama artístico riojano".

En el capítulo de creadores, Balanza ha indicado que aporta "dos tipos de obra; por un lado 'Infinito', que empecé en el año 1999, y que se ofrece en aluminio y papel; y por el otro dibujos, de unos personajes que me acompañan de toda mi vida, que forman una especie de diario dibujado". Además, ha señalado que ofrece también "dos esculturas seriadas de un proyecto que hice hace dos años".

Jubera, por su parte, acerca al público sus últimas ilustraciones y diseño, donde el color predomina sobre toda la obra, algo que "ha extrañado" al propio artista, ya que, como ha señalado "mis tonos suelen ser grises, pero no sé que pasó este verano, que he metido mucho color, algo que también me viene bien para probar otras cosas". Las técnicas son de diseño por ordenador, y luego el aguafuerte y el aguatinta, y el dibujo en papel.

Carlos Corres, en su obra, propone "a través de garabatos, la búsqueda de mapas, de volumetría y de algo, como les digo a mis alumnos, que te de pie a disfrutar de las manchas, de las formas o de los degradados". Ofrece sus pinturas en platos de cartón, "en vez de cuadros, porque son tondos, que al ser circulares permite girarlos y tener más de un cuadro a la vez".

Finalmente, Ortega ha señalado que ha hecho una obra, "específicamente para este espacio", sobre paisajes naturales de La Rioja, que podría titularse "Caleidoscopio", ya que "aparecen diferentes gamas de color y de temas". Ha destacado que la feria "permite que tu obra la vea la mayor parte del público posible, sobretodo en mi caso, porque estaba exponiendo fuera, pero en Logroño llevaba años en los que no se había visto mi obra nueva".

En la primera edición participaron Rafa Pérez (escultura), Carlos Rosales (dibujo), Carlos López Garrido (pintura), Uzqueda (grabado y escultura) y Teresa Rodríguez (fotografía).