Moriyón urge al Principado a buscar una solución para la Zalia antes de seguir poniendo más dinero

21/12/2016 - 13:25

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha urgido este miércoles a que el Gobierno regional busque una solución para la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), al considerar que no se puede seguir poniendo dinero en una sociedad que no se sabe a dónde va. "Hace mucho tiempo que no vamos hacia ningún sitio", ha lamentado antes de pedir hacer una reflexión sobre la Zalia.

GIJÓN, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras el acto de homenaje a los empleados municipales que se jubilan en este año, respecto al Consejo de Administración de la Zalia celebrado este pasado martes, en el que se ha visto necesario solicitar un nuevo préstamo de 800.000 euros para el pago de dos sentencias de expropiaciones, por haber pagado un precio inferior al que los tribunales han considerado que correspondía.

Moriyón ha aludido a las dificultades económicas de la Zalia, a lo que ha sumado la falta de accesos y las sentencias de expropiaciones que aún quedan por llegar. Sobre estas dos últimas, ha indicado que habrá que ejecutarlas en dos meses y requieren 800.000 euros, mientras que en la Tesorería queda la misma cantidad. Para ello se plantea solicitar un nuevo préstamo para cubrir los 800.000 euros, aunque esta vez con la condición de que no se precise aval.

Ha incidido, además, en que el porcentaje de accionariado de la sociedad no se corresponde con las aportaciones reales, ya que el Principado aporta lo que no pagan las dos autoridades portuarias de Avilés y Gijón y el Ayuntamiento de Avilés. "Únicamente está cumpliendo sus obligaciones el Ayuntamiento de Gijón", ha apuntado. Moriyón ha augurado que se generarán tensiones en la Tesorería en tanto que una parte mayoritaria del accionariado no cumpla sus obligaciones y que no hay ingresos.

"Yo digo que las obligaciones están para cumplirse", ha remarcado, a lo que ha recordado que el Ayuntamiento ya en 2014 aportó 500.000 euros a mayores. "Todo tiene que tener un límite", ha opinado, para preguntarse después cuántos planes de viabilidad hacen falta. La alcaldesa ha incidido en que las parcelas no se venden y el acceso a la Zalia vuelve a licitarse.

Moriyón, que ha dejado claro que su postura no obedece a ningún posicionamismo ideológico, ha remarcado que la falta de accesos ya se sabe que condicionaba la comercialización, al tiempo que todavía están esperando una decisión clara y manifiesta sobre el redimensionamiento de la Zalia.

La alcaldesa ha recalcado, unido a ello, que el Ayuntamiento tiene necesidades que tiene que resolver y el dinero aportado por el Ayuntamiento por el endeudamiento de la Zalia y Gijón al Norte pesan en el presupuesto municipal.

FINANCIACIÓN PARA EL PLAN DE VÍAS

Sobre Gijón al Norte, ha confiado en que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, convoque el Consejo de Administración este próximo mes de enero. En este sentido, ha apuntado que ya hay proyecto, por lo que ahora lo que hace falta es un calendario de financiación. Sobre esto último, ha indicado que ya todos están convencidos de que a corto y medio plazo no será posible financiar las obras con la venta de parcelas.

Dicho esto, ha precisado que si se plantea una reunión de trabajo del Ayuntamiento con el ministro estará encantada para sentarse a hablar de los problemas de Gijón, que son varios. Moriyón ha aludido también a la reunión que mantendrá la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la que se abordará el asunto de la depuradora del Este.

PLAN DE VIABILIDAD

Por parte del portavoz de XSP, Mario Suárez, ha apostado por exigir al Principado un plan de viabilidad de la Zalia, al considerar que no se pude dejar a la ciudad sin una zona de expansión industrial. Ha opinado, en este caso, que más importante que poner o no más dinero es que haya un plan de futuro.

El portavoz Aurelio Martín, ha considerado la Zalia un elemento "estratégico", tanto para el desarrollo industrial como del puerto de El Musel, aunque ha reconocido que a veces les preocupa que sea un pozo sin fondo.

Ha aludido, al igual que la alcaldesa, a la petición hecha desde Gijón para que se redimensionara la Zalia, al no corresponder su tamaño al momento económico actual. Martín ha avanzado, no obstante, que IU va a mirar los objetivos, hablar con los agentes sociales y luego definir su posición "desde la templanza", ha precisado.

GENERAR INGRESOS PROPIOS

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (C's), José Carlos Fernández Sarasola, ha considerado también la Zalia un proyecto estratégico para Gijón y El Musel, aunque ha dicho entender que el Ayuntamiento no debería seguir financiando este proyecto mientras no cuente con un verdadero Plan de Viabilidad en el que, entre otras cuestiones, se contemple un calendario.

También ha visto preciso un compromiso presupuestario claro por parte del Principado de Asturias para la finalización de sus accesos, y su redimensionamiento. Además, ha señalado que se debería exigir al resto de socios que cumplan con sus obligaciones adquiridas. "Hay recordar el exceso de suelo industrial público que tenemos en el centro de Asturias y que contrasta con una demanda que no acaba de recuperarse", ha advertido, antes de apostar por concentrar los esfuerzos en la finalización de sus accesos y la comercialización de sus parcelas, para así poder generar ya ingresos propios.