Adicae insta a resolver extrajudicialmente la devolución por cláusulas suelo, que afectaría a 100.000 personas en C-LM

21/12/2016 - 13:54

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae) en Castilla-La Mancha ha apuntado que espera que las entidades bancarias den "un primer paso" para devolver el dinero de los afectados por la cláusula suelo en sus hipótecas, que podría afectar a "100.000 personas" en la región --dos millones en España-- y de las que solo 3.000 están asociadas a Adicae.

TOLEDO, 21 (EUROPA PRESS)

Así se han pronunciado este miércoles en una rueda de prensa el coordinador y el vicepresidente de Adicae en Castilla-La Mancha, Iván Llorente y Luis Neira, respectivamente, que han explicado cómo va a repercutir el dictamen emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señala que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados desde que se incluyeran cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios en el año 2000-2001.

"Animamos a la banca a resolver esto de forma extrajudicial, no obligando a los consumidores a tener que pasar por una reclamación judicial que solo encarecería y fastidiaría más a los consumidores", ha apuntado el coordinador de Adicae en Castilla-La Mancha.

Ambos representantes han definido como "un triunfo" la resolución del TJUE, que además no es recurrible, y han animado a todos los afectados a reclamar colectivamente la devolución que les corresponda, que tiene una media de "entre los 7.000 y 10.000 euros" por persona y que afecta, de manera "mayoritaria", a personas de entre "25-40 años" que compraron una vivienda entre "los años 2000 y 2008".

"LAVADO DE CARA" A LOS BANCOS

Asimismo, Llorente ha manifestado también que esta opción podría suponer "un lavado de cara" a un sistema bancario que "debe de renovarse" y que podría tener que devolver entre "3.000 y 5.000 millones de euros" a todos los afectados en España.

En caso de que las reclamaciones no se resuelven al margen del sistema judicial, una cuestión para lo que "no hay un plazo establecido", Adicae ha asegurado que continuará por la vía judicial las demandas de manera colectiva porque, ha recalcado, "individualmente los afectados están desprotegidos".

Actualmente, Adicae tiene en Castilla-La Mancha "más de 100 demandas" en curso, de las que ha ganado 50 y que seguro se incrementarán ya que, tras el dictamen anunciado este miércoles por la TJUE, "no para de sonar el teléfono" de la Asociación.

ACUERDOS CON ENTIDADES ANTERIORES A LA RESOLUCIÓN DEL TJUE

La Asociación ha precisado también que los procesos de las personas que ya hayan llegado a un acuerdo extrajudicial con entidades bancarias para una devolución económica por la cuestionada cláusula suelo, tendrán que ser estudiados "caso por caso"; no obstante, ha reafirmado que se podría reclamar ante los tribunales la anulación de estos acuerdos y exigir el reintegro del "cien por cien" de la cantidad cobrada indebidamente según la resolución del TJUE.

"Se han apropiado de nuestro dinero, no les pertenece. Hay que devolverlo", ha apostillado Neira, que ha advertido los afectados no deben de "tener miedo" por el argumento que puedan utilizar las entidades bancarias de que la devolución integra de esta cantidad, entre "3.000 y 5.000 millones de euros en toda España".

"Esto no es así, es mentira. El sistema financiero no corre riesgo, hay muchos bancos que ya tenían prevista esta devolución", ha continuado el vicepresidente de Adicae, que ha señalado que "muchos" no saben que tienen esta cláusula incluida en su contrato hipotecario, por lo que ha instado a los posibles afectados a acudir a la Asociación para que puedan ser asesorados e informados con detalle de la evolución de esta resolución.

Para ello, Adicae ha programado charlas informativas en toda España que ofrecerán a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas en todas las sedes de la Asociación, incluidas las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha.

AFECATADO POR LA CLÁUSULA INSTA A NO TENER MIEDO

En la rueda de prensa, un padre de una chica afectada por esta cláusula ha agradecido la labor desempeñada por Adicae durante estos años y ha instado a la Asociación a "no tener miedo" ante "los rumores que vengan de que es un montante inasumible y que no se van a poder devolver" las cantidades millonarias que se manejan en este asunto.

"La debacle la han hecho ellos con todas las personas que por estas situaciones se han llegado a suicidar, han perdido su casa o han roto relaciones", ha apostillado el hombre sobre la actuación de las entidades bancarias afectadas por esta decisión, por la que sus acciones en bolsa están cayendo desde el pronunciamiento del TJUE.