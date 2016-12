Cifuentes advierte de que si Gabilondo incumple lo acordado sobre Telemadrid significaría que "no es un hombre de honor"

C's pide a Gabilondo "una reflexión" y confía en que demuestre que "tiene palabra" y que "respeta el espíritu de la ley"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha confiado este miércoles en que el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, cumpla lo acordado sobre el candidato a director de Telemadrid porque no hacerlo significaría que "no es un hombre de honor", como ella creía.

Así lo ha dicho en rueda de prensa en la Real Casa de Correos tras mantener una reunión con el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, para hacer una valoración del pacto de investidura que le llevó a la Puerta del Sol. Esta cita ha tenido lugar un día antes de celebrarse el pleno en el que estaba previsto que la Asamblea ratificara por dos tercios a José Pablo López Sánchez como nuevo director de la cadena autonómica.

No obstante, la elección de López sigue en el aire. Las dudas recaen sobre la postura del PSOE, que en principió parecía que iba a apoyar al candidato propuesto por el Consejo de Administración pero que este lunes se abstuvo en la comisión de control de Radio Televisión Madrid (RTVM).

Cifuentes ha afirmado que sí había un acuerdo con el PSOE sobre el tema del director de Telemadrid y era "respetar lo que decidiera la mayoría del Consejo de Administración" y ahora "parece que el PSOE tiene intención de romperlo".

"Confío en que no lo haga, porque eso significaría que Gabilondo no cumple lo acordado y no es un hombre de honor. Siempre he creído que era un hombre de honor. Él se comprometió a respetar aquello que decidiera la mayoría del Consejo de Administración y por tanto, votar en sentido contrario significaría romper el acuerdo y desautorizar de manera explícita al Consejo de Administración que se ha despolitizado", ha remarcado.

La popular ha indicado que le resultaría "difícil aceptar que el PSOE vaya a querer hacer una imposición política porque no les gusta el candidato que ha propuesto el Consejo de Administración de Telemadrid".

"¿Qué pasa? ¿Que al señor Gabilondo o a la señora x no le gusta un candidato y va a haber una interferencia política de los partidos en un consejo profesional con un candidato que es profesional? Me parecería gravísimo", ha remarcado la popular, quien ha dicho que confía en que Gabilondo "reflexione para cumplir su compromiso y palabra y demostrar que es una persona de honor", porque hacer otra cosa "supondría una gravísima interferencia en las decisiones de un órgano que es soberano y al que la ley le atribuye esas competencias que es la propuesta de director general".

"Sería una intromisión política que tendría que explicar y mucho Gabilondo. Si queremos ir a un modelo de televisión despolitizada a ver cómo explican una interferencia política para desautorizar al Consejo de Administración e ir en contra de lo que ha adoptado por mayoría", ha insistido Cifuentes, quien ha apuntado que supondría la "paralización absoluta de la gestión en Telemadrid", ya que habría que comenzar de nuevo con la elección del director.

C'S PIDE UNA REFLEXIÓN A GABILONDO

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, también se ha manifestado al respecto. Ha mostrado su "perplejidad" por la posible abstención del PSOE, ya que de producirse supondría de facto que no habría un nuevo director y habría que empezar el proceso de nuevo.

El portavoz naranja ha criticado la "gravísima irresponsabilidad" y la "injerencia" en las competencias exclusivas del Consejo de Administración y la cadena que supondría "ponerse de perfil y abstenerse" o votar en contra de un candidato propuesto por mayoría absoluta del Consejo de Administración.

"Pedimos que acaben las injerencias", ha remarcado para indicar que "si alguno sigue pensando que las televisiones públicas deben seguir politizadas y el director general a las órdenes de un partido político... es la vieja política en estado puro". "Si el PSOE defiende ese modelo, que lo diga abiertamente. Quiere a su candidato para hacer lo que hacía el PP pero a la inversa", ha reprochado.

Por eso, ha pedido a Gabilondo "una reflexión" y ha confiado en que demuestre que "tiene palabra" y que "respeta el espíritu de la ley" y va a permitir que Telemadrid se ponga en marcha "sacando las zarpas de la política".