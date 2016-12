(AMP) El Supremo rechaza aclarar al Gobierno la sentencia de nulidad de PGOU de Santander: "Nada procede aclarar"

21/12/2016 - 13:53

Díaz Tezanos ha dicho que su departamento no tenía aún el auto, que sí se ha publicado en los medios de comunicación

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo ha rechazado realizar una aclaración de la sentencia en el que anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander que le había solicitado el Gobierno de Cantabria porque "nada", a su juicio, "procede aclarar".

Así lo ha determinado el Supremo en un auto de 5 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda "no acceder a la aclaración" de la sentencia dictada el pasado 8 de noviembre por su Sala de lo Contencioso-Administrativo.

"Procede acordar no haber lugar a aclarar ni rectificar la misma, según se ha solicitado por la parte recurrida, por cuanto la Sala ha procedido a la anulación del acuerdo aprobatorio de PGOU de Santander y de mismo PGOU de Santander. Nada, por tanto, procede aclarar por la Sala", señala literalmente este auto, que este miércoles por la mañana la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, que dirige además la consejería con competencias en urbanismo, ha asegurado que no había recibido.

Díaz Tezanos ha respondido así al ser preguntada acerca de este auto del Supremo, el cual ha afirmado que "no conoce oficialmente" la respuesta del Supremo, solo por lo leído en medios de comunicación que hoy ya daban a conocer esta aclaración.

El Ejecutivo regional (PRC-PSOE) solicitó la aclaración del tercer apartado del fallo y pedía, según recuerda el auto del Supremo, que la Sala determinara si la anulación del PGOU "debe ceñirse a los suelos urbanizable y urbanos no consolidados y si el resto del PGOU no afectado puede entenderse que sigue vigente". También el bipartito quería saber si el fallo suponía una retroacción de actuaciones.

Literalmente, en el apartado sobre el que pedía aclaración el Gobierno es en el que el Supremo dictaba la estimación del recurso contencioso administrativo de ARCA contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU por el que se llevó a cabo la aplicación definitiva del PGOU de Santander, que se anula. En el auto del Supremo se señala "no haber lugar a aclarar ni rectificar la misma".

El Alto Tribunal insiste en que la Sala ha procedido a la anulación del acuerdo aprobatorio del PGOU de Santander y del mismo planeamiento urbanístico. "Nada por tanto, procede aclarar por la Sala", zanja el Supremo.

En la sentencia del 8 de noviembre el Supremo procedía a anular el PGOU por la insuficiencia de recursos hidrícos de la capital cántabra al haberse anulado previamente el Bitrasvase del Ebro.

DÍAZ TEZANOS INSISTE EN DEFENDER LA POSTURA DE SU DEPARTAMENTO

Al margen de esta aclaración, Díaz Tezanos ha afirmado que su departamento "sigue apostando por la seguridad jurídica" y por abordar la cuestión sobre la nulidad del PGOU de Santander u otros temas relacionados con planeamientos urbanísticos de otros municipios dentro de la nueva Ley del Suelo que, según ha dicho, llegará al Parlamento regional "a principios de año".

La socialista ha vuelto a defender que su departamento "no es partidario de legislar a la carta" o "a golpe de problema" en materia urbanística, como, a su juicio, se ha hecho "en exceso" en Cantabria en los últimos años y que "en lugar de resolver" los problemas los ha "empeorado".

A su juicio, esta manera de actuar, con 15 modificaciones de la ley del suelo a través de la 'ley de acompañamiento' a los Presupuestos regionales -que es lo que pide el Ayuntamiento de Santander y a lo que en principio no se opone el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla-, ha hecho que el urbanismo de Cantabria esté, "desgraciadamente", "patas arriba". "No podemos seguir empeorando la situación", ha defendido.

Sin embargo, ha apuntado que ese es el posicionamiento de su departamento pero ha aclarado que la "posición política" del Gobierno, tras las "discrepancias" que ayer reconoció entre los dos socios del Ejecutivo (PRC y PSOE) en este tema, se decidirá en el Consejo de Gobierno.

Díaz Tezanos ha señalado que este asunto "no se ha debatido" aún en el Consejo de Gobierno, que habitualmente se celebra una vez a la semana, y no ha aclarado cuándo se hará. En este sentido, ha afirmado que en estos "temas tan sensibles" hay que ser "muy prudentes" y no se ha mostrado partidaria de "las prisas", los "atajos" y la "improvisación".